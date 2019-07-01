В лондонский двор с неба упал труп и чуть не убил хозяина

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption Мужчина, личность которого пока не установлена, по всей видимости выпал из отсека шасси самолета, летевшего из Найроби

К загоравшему в своем саду жителю лондонского района Клэпхэм прилетел выпавший из самолета труп. Как рассказал полиции сосед, он услышал шлепок и выглянул из окна. Тогда он и увидел тело и "брызги крови на стенах" внутреннего двора. Труп упал в метре от принимавшего солнечные ванны мужчины.

Ошарашенные случившимся местные жители вызвали полицию в районе 15:00 часов в воскресенье. Труп, как оказалось позднее, упал из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways во время посадки в столичном аэропорту Хитроу.

В Скотленд-Ярде предполагают, что тело принадлежало безбилетнику. Пассажир взял с собой воду и еду, которую позднее обнаружили в отсеке шасси, где прятался мужчина. Перелет из Найроби в Лондон длится почти 9 часов.

Личность предполагаемого безбилетника в полиции пока не установили.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Тело человека было найдено в саду на Оффертон роуд в Клэпхэме

"Сначала я подумал, что это бродяга спит в саду. На нем была одежда, все такое. Но потом присмотревшись, я увидел следы крови на стенах внутреннего двора. Его голова была странно повернута. Я сразу понял, что он упал", - рассказывает сосед.

По его словам, еще до полиции на место происшествия приехал плейнспоттер - любитель наблюдать и фотографировать самолеты - и сказал, проверив мобильное приложение, что самолет летел из Найроби.

Полиция, как рассказывает сосед, приехала достаточно быстро и сразу же приступила к уборке тела.

"Я поговорил с представителями Хитроу. По их словам, такое происходит примерно раз в пять лет", - продолжил сосед.

Попытки совершить перелет без билетов в отсеке шасси предпринимаются неоднократно. Однако даже в случаях, когда долететь до места назначения удается, организм человека страдает от тяжелых последствий из-за переохлаждения и нехватки кислорода.

В июне 2015 года тело человека было найдено на крыше здания в лондонском Ричмонде. Мужчина упал из отсека шасси самолета, летевшего из Йоханнесбурга. Другого обнаружили уже в аэропорту.

В августе 2012 года труп мужчины обнаружили внутри отсека шасси самолета, прилетевшего в Лондон из Кейптауна.

В сентябре 2012 года 26-летний Жозе Матада погиб, упав из отсека шасси самолета, пролетавшего над лондонским районом Мортлейк. Самолет прибыл из столицы Анголы Луанды. Полет из Луанды в Лондон продолжается около 12 часов. Большую часть этого времени температура воздуха в отсеке шасси не поднимается выше минус 60 градусов.