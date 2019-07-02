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Не туда попали: сирийская ракета долетела до Северного Кипра

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ракета С-200 дальнего радиуса действия российского производства попала в гористую местность Северного Кипра

Много шума в ближневосточной прессе наделала сирийская ракета, упавшая в понедельник на территорию Северного Кипра. Ряд арабских изданий написал, что это - косвенное следствие удара израильских ВВС по территории Сирии, а точнее по иранским объектам в Сирии.

Несколькими днями ранее в Иерусалиме завершился трехсторонний саммит с участием представителей совбезов России, США и Израиля. На итоговой пресс-конференции секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев подчеркнул, что Россия является союзником Сирии и Ирана, и особо отметил, что Москва считает неприемлемым, когда Тегеран пытаются ставить в один ряд с террористами.

Однако, пишет израильская газета Haaretz, Москва явно не предпринимает активных шагов, чтобы помешать Израилю блюсти свои интересы безопасности.

В понедельник в израильской прессе появились сообщения, что Иран осуществил свою угрозу, впервые обогатив свои запасы урана сверх лимита в 300 килограммов, установленного международным соглашением о ядерной энергии.

"Мы не заинтересованы воевать в Сирией, но мы не можем позволить Ирану окапываться против нас на сирийской территории и не позволим Сирии стать перевалочной базой для транспортировки оружия в Ливан", - сказал в понедельник директор службы внешней разведки "Моссад" Йоси Коэн.

Авиаудары по военным позициям вблизи сирийских городов Дамаск и Хомс, совершенные в ночь на понедельник, - самая масштабная за последние годы военная операция, приписываемая Израилю, пишет Haaretz.

Сирийский государственный канал "Аль-Ихбария" сообщил о 16 погибших, среди них шесть мирных жителей, но, пишет журналист Haaretz Амос Харэль, жертвы среди населения при израильских ударах по Сирии крайне редки, почти невозможны.

Официального подтверждения участия израильских ВВС в последних событиях нет, но, как отметили многие эксперты, налицо некомпетентность сирийских военных, не учитывающих последствий своих действий. Над Кипром осуществляется активное авиасообщение, и инцидент мог закончиться трагедией.

Призрак краха: банки США сдают антикризисный тест

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Наступило время летних экзаменов не только для студентов и школьников, но и для американских банков, пишет Economist. Ежегодными эти экзамены стали в 2011 году, когда Федеральный резервный банк США ввел систему так называемых "stress tests" - проверок готовности банков к кризисным ситуациям. Им надлежит предоставить данные о размерах своих капиталов, о ликвидности этих капиталов и об осуществляемых операциях. Таким образом центробанк контролирует способность банков-кредиторов устоять в случае кризиса в любой области экономики. Несоответствие нужным требованиям может привести к лишению акционеров банка дивидендов, а самих банков - к ограничению возможностей распределения средств. Кризис на рынке жилья в США в 2008 году привел к краху ряда банков и инвестиционных компаний, что в свою очередь привело к обрушению мировой финансовой системы.

Турция ищет альтернативу истребителям США в России

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эрдоган и Трамп очень тепло пообщались на саммите G20 в Японии, но гарантий того, что сделка состоится, у Турции нет

Турция опасается, что США могут отменить поставки своих истребителей F-35 турецкой стороне из-за того, что Анкара заключила договор с Москвой о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Bloomberg.

В Вашингтоне опасаются, что если у Турции окажутся и С-400, и F-35, радары российских систем научатся идентифицировать и отслеживать американские истребители.

США грозят не только отменить сделку, но и ввести против Турции дополнительные санкции. В таком случае Россия может стать для Анкары и поставщиком истребителей.

Первые сенсации Уимблдона

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Кори Гауфф призналась, что впервые расплакалась, выиграв матч. Она не думала, что когда-нибудь вообще встретится со своим кумиром Винус Уильямс, не говоря уже о том, чтобы сыграть против нее

15-летняя американка Кори Гауфф, 313 ракетка мира, в первом круге обыграла свою титулованную соотечественницу Винус Уильямс - 6-4,6-4. Гауфф - самая молодая участница Уимблдона в истории Окрытой эры тенниса, начавшейся в 1968 году.

Винус выиграла четыре из своих семи турниров Большого шлема, включая два Уимблдона, еще до того, как Кори появилась на свет.

После финального рукопожатия с судьей на вышке Гауфф расплакалась. В послематчевом интервью она сказала, что ее состояние не поддается описанию: "[Во время матча] я все время заставляла себя успокоиться, я напоминала себе, что линии [корта] здесь такие как везде, что корт такой же по размеру, и после каждого очка я говорила себе "успокойся".

"Я очень счастлива, что Уимблдон дал мне шанс сыграть здесь, я никогда не думала, что продвинусь так далеко", - сказала молодая спортсменка, которой пришлось пройти квалификацию, чтобы сыграть на одном из самых престижных теннисных турниров.

Во втором круге Кори Гауфф встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.

Второй номер посева Наоми Осака тоже проиграла в первом круге в матче против Юлии Путинцевой из Казахстана. Осаке 21 год и она тоже стремительно ворвалась в элиту женского тенниса, победив на двух турнирах Большого шлема подряд - US Open-2018 и Australian Open-2019.

Из других сенсационых проигрышей дня: поражение победителя итогового турнира ATP-2018 Александра Зверева, обыгравшего в ноябре подряд Роджера Федерера и Новака Джоковича, и поражение восходящей звезды, грека Стафаноса Циципаса, который по итогам прошлого сезона получил очень высокий седьмой номер посева на этом турнире.

О том, как развиваются события на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса, об игроках и многом другом лучше всего читать на специальной странице Би-би-си - правообладателя на освещение Уимблдонского турнира.

Пацифисты готовят Трампу сюрприз на День независимости

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В этом году в День независимости США, который отмечается 4 июля, Дональд Трамп решил устроить парад военной техники с участием авиации, пишет Рейтер.

Это будет очень отличаться от того, как американцы привыкли отмечать этот день. Обычно сотни тысяч жителей Вашингтона собираются у монумента Джорджу Вашингтону, который находится между Капитолием и Белым домом. Они приносят с собой корзины для пикника, складные стулья и ждут начала грандиозного салюта. В этот день как правило царит подчеркнуто мирная обстановка.

Все прошлые американские президенты избегали речей и церемоний в этот день, но Дональд Трамп задумал выступить с речью на мемориале Линкольну. Демократы в конгрессе обвинили президента в том, что он своей персоной хочет отвлечь американцев от истинного смысла праздника и воспользоваться случаем для продвижения своей предвыборной платформы. Но Трамп настаивал на проведении парада с 2017 года, после того как побывал на Дне взятия Бастилии во Франции - пышность этого мероприятия произвела на него сильное впечатление.

Антивоенная группа Code Pink заказала огромный дирижабль в виде надувного "бэйби Трампа" в памперсе и собирается поднять его в воздух во время выступления президента. "Детям нужно постоянное внимание, и они не способны оценить последствия своих поступков", - объяснила аллегорию с куклой одна из основателей группы Медея Бенджамин.

Евросоюз выбирает лидеров

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Эммануэль Макрон остался очень недоволен ходом первого дня саммита ЕС

В Брюсселе продолжается экстренный саммит ЕС, ожидается, что 2 июля удастся согласовать кандидатуры на ключевые посты в структуре. В первый день европейские лидеры совещались почти 20 часов, но безрезультатно. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал работу соратников полным провалом.

"Сегодняшний день [1 июля] закончился провалом. Это очень плохо для репутации Совета Европы и Европы. Совершенно очевидно, что этот провал является следствием чьих-то личных амбиций", - заявил он.

ОПЕК и продление сделки о сокращении добычи

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2 июля на встрече участников ОПЕК в Вене, как ожидается, будет принято решение о продлении сделки о сокращении добычи нефти. В конце прошлого года страны-участницы договорились сократить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки. По некоторым данным, нынешний уровень добычи страны договорятся держать еще девять месяцев.

Солнце спрячется

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2 июля произойдет полное солнечное затмение, которое лучше всего будет видно в Чили, Аргентине и в юго-восточной части Тихого океана. Длительность полной фазы составит 4 минуты 33 секунды.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Иван Голунов после освобождения из-под домашнего ареста 16 июня

1 июля издание "Медуза" опубликовало расследование Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве. Голунова задержали 6 июня в центре Москвы, в суде он говорил, что история с подкинутыми наркотиками, скорее всего, произошла именно из-за этого расследования.

Главный итог расследования сам Голунов в интервью Русской службе Би-би-си сформулировал так: "руководители и топ-менеджеры российских спецслужб, российских правоохранительных органов и близкие к ним люди имеют связи с похоронным бизнесом. Несмотря на то, что это запрещено".

Полностью интервью с Голуновым читайте и смотрите здесь - Иван Голунов: "Мне говорили - много мест вырыли мы на кладбище".

О деталях расследования можно почитать здесь - Как связаны ФСБ и московские кладбища. Что мы узнали из расследования Ивана Голунова.

Закончить расследование Голунова "Медузе" помогали 14 журналистов и редакторов, сотрудников следующих изданий - РБК, "Новой газеты", "Ведомостей", Forbes, The Bell, "Фонтанки" и Русской службы Би-би-си. После снятия обвинений Иван Голунов вернулся к работе сам.

Пармезан едет в Латинскую Америку

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После 20 лет переговоров 28 стран ЕС согласились приоткрыть границы для заокеанского мяса и сахара в обмен на возможность беспошлинно поставлять в Южную Америку автомобили, лекарства, вино и сыр.

"Это - исторический момент, и поверьте, я тщательно подобрал слова", - сказал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Подробнее - в материале экономического корреспондента Русской службы Би-би-си Алексея Калмыкова.

Media playback is unsupported on your device "Город утонул": что происходит в затопленной Иркутской области

В Иркутской области продолжается стихийное бедствие. Город Тулун оказался практически полностью под водой после масштабного наводнения, охватившего обширный регион.

Недалеко от города застряли сотни фур, направлявшиеся с грузами в разные регионы России по федеральной трассе. Русская служба Би-би-си связалась с водителем Андреем Ереминым, который уже несколько дней живет в кабине своего грузовика, и с волонтерами, приехавшими в город спасать людей и животных.