"Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" отменили полеты в Чехию. Почему?

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Российские авиакомпании "Аэрофлот" и "Уральские авиалинии" ограничили авиасообщение между Прагой и аэропортами Москвы и Екатеринбурга после того, как чешские власти аннулировали разрешение на полеты. Минтранс России обвинил власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении.

Позднее во вторник гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщил, что авиаперевозчику разрешили полеты в Чехию. "Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу", - сказал он.

Аэрофлот предложил своим клиентам оформить возврат билета без сборов либо выбрать маршрут на альтернативный пункт в Европе без дополнительных сборов.

Также сообщается, что Чехия аннулировала разрешения на рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы в Карловы Вары.

"По требованию авиационных властей Чехии "Победа" вынуждена отменить все рейсы в Карловы Вары, куда компания летала из Москвы по четвергам и воскресеньям. Это направление всегда пользовалось большим спросом, рейсы всегда были полными, но уже с этого четверга полеты будут приостановлены", - цитирует Интерфакс представителя компании.

Прямые рейсы в Прагу выполняются также из Новосибирска, Екатеринбурга, Самары и Казани, а из Санкт-Петербурга также есть рейсы до Карловых Вар. Об отмене каких-либо из этих перелетов не сообщается.

Не договорились

Министерство транспорта России обвинило власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами. "Продолжается переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями. В минтрансе ожидают, что вопрос будет решен в самые сжатые сроки", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационной отрасли, сокращение числа рейсов в Чехию произошло из-за того, что министерства транспорта России и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

Источник Интерфакса сообщил, что причиной ограничения полетов российских авиакомпаний в Чехию стало недовольство Праги условиями транссибирских маршрутов, согласованных Москвой для "Чешских авиалиний".

"Чешские авиалинии" осуществляют полеты по транссибирским маршрутам на основе временных разрешений, которые им приходится с регулярной периодичностью продлевать. Прага запросили переход на постоянные разрешения. В ответ российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, запросила преференций для своих перевозчиков", - пояснил он.

Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов также сообщил порталу URA.RU, что переговоры между Москвой и Прагой прошли неудачно и стороны не нашли общий язык.

Пресс-секретарь аэропорта Праги Роман Пацвонь сказал ТАСС, что вопрос решается на уровне министерств транспорта Чехии и России, и пражский аэропорт не оказывает влияния на этот процесс.

Короткий маршрут

Иностранные компании платят за полеты над Сибирью с момента, когда СССР открыл для них этот короткий маршрут в Азию - с середины 1970-х годов. Единственное авиапредприятие страны - советский "Аэрофлот" - был бенефициаром этой сделки.

Система платежей за пролеты над Сибирью сохранилась и после распада СССР, и деньги по-прежнему получал "Аэрофлот". Официально их размер не раскрывается, оценки сильно разнятся. В 2015 году источники "Ведомостей" оценивали сумму в 500 млн долларов в год. По оценке "Коммерсанта", это 600-800 млн долларов, или 39-52 млрд рублей в год.

В 2016 году министр транспорта России Максим Соколов говорил о том, что государство контролирует через свои права решающего акционера в "Аэрофлоте", как деньги от роялти "используются в целом для развития авиационной отрасли и самой компании".

Источник, близкий к "Аэрофлоту", говорил, что подавляющая часть оплаты за пролет над Сибирью не попадает в прибыль авиакомпании, а идет на финансирование различных государственных программ. Так, в 2017 году "Аэрофлот" планировал выделить 1,8 млрд руб за счет транссибирских роялти на перевозку пассажиров обанкротившейся"ВИМ-авиа".

По другим оценкам, больше половины суммы остается в компании и учитывается при расчете чистой прибыли.

Споры вокруг того, должны ли иностранные компании платить за полеты над Сибирью и должен ли эти деньги получать "Аэрофлот", возникали не раз. Так, в 2011 году ЕС и Россия заключили соглашение о поэтапном отказе от роялти. Авиасборы должны были быть полностью отменены к 1 января 2014 года - однако этого так и не случилось.

Скандал с Исландией

В мае 2018 года интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на исландское издание Turisti.is сообщила, что исландские авиакомпании с лета 2017 вели переговоры о предоставлении транзита через Россию и не могли договориться.

Также российская сторона якобы предложила цену в 100 долларов за пассажира при полете в одну сторону. Источник Turisti.is в МИДе Исландии объяснил поведение России тем, что государство присоединилось к европейским санкциям в отношении отдельных российских чиновников и бизнесменов.

Российский минтранс отрицал это. По данным ведомства, исландские перевозчики получили право летать через Сибирь, но спустя год не подали заявки на выполнение полетов."Би-би-си направила запрос чешским авиационным властям и ожидает ответа. Представитель российского минтранса не стал комментировать вопрос о том, связан ли запрет с переговорами по использованию транссибирских маршрутов для чешского перевозчика.