"Права качнуть?" Губернатор извинился перед жительницей подтопленного Канска

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Губернатор Красноярского края Александр Усс во время визита в Канск, где из-за затопления ввели режим ЧС, резко ответил на вопрос местной жительницы о состоянии дороги. Его пресс-секретарь сказала, что слова вырвали из контекста, а в Госдуме главу региона призвали извиниться за грубость.

Накануне в Канске, где вышла из берегов река Кан, из-за паводка объявили режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в зоне подтопления оказались 79 придомовых участков жилых домов и 140 дачных участков, но сами жилые дома не подтопило.

В понедельник город прилетел губернатор Красноярского края Александр Усс. Во время визита он побывал на берегу самой реки Кан, а также пообщался с местными жителями. Во время визита он сказал, что пик опасности уже пройден, и главная задача - обеспечить сохранность имущества и затем правильно оформить документы для компенсации ущерба.

Во время встречи одна из местных жительниц спросила у Усса, видел ли он, в каком состоянии находится дорога в городе: "Вы дорогу нашу видели, [когда] ехали? А если сейчас вода пойдет, размоет? Вертолеты будут присылать?"

"Что вы хотите мне сказать, права качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть", - ответил ей губернатор, добавив, что "если ее [дорогу] размоет, значит, ее восстановят".

Видеозапись диалога выложило красноярское издание NGS24.Ru.

Как отреагировали

Ответ Усса местной жительнице вызвал широкий общественный резонанс и возмущение у пользователей соцсетей. "Какое жуткое видео! Неужели такое возможно?!" - написала в своем "Инстаграме" журналистка Ольга Скабеева.

В Госдуме красноярского губернатора призвали извиниться за свои слова.

"Понятно, что ситуация очень тяжелая, нервы у всех на пределе. Люди ждут помощи, а не истерику. И вопросы задают прежде всего представителям власти, больше надеяться им не на кого. В этой ситуации власть не имеет права на подобного рода эмоции, с людьми нужно разговаривать исключительно уважительно, особенно сейчас. Считаю, что Александру Викторовичу (Уссу) стоило бы извиниться", - заявил РИА Новости замсекретаря генсовета "Единой России", депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Начальник управления пресс-службы губернатора Елена Уляшева 2 июля написала в своем "Фейсбуке", что слова Усса были вырваны из контекста.

"Те, кто вчера присутствовал при этом общении, тот знает, что распространяемое видео не отражает реального разговора, оно вырвано из контекста. У губернатора вчера было несколько очень конкретных и содержательных разговоров с людьми, пострадавшими от наводнения. И именно по итогам этого общения Александр Викторович принял ряд решений. Они касаются... и тех дорог, которые необходимо будет отремонтировать после того, как спадет вода", - написала она.

Усс извинился

Позже во вторник местная жительница Наталья, спросившая у Усса про дорогу, сообщила РИА Новости, что губернатор извинился перед ней.

"Губернатор действительно позвонил и извинился... Принес извинения, сказал, что с дорогой он нам поможет, дорога будет восстановлена. Конкретно по которому я вопросу задала, он мне ответил на вопрос. Уже сегодня там работы ведутся, оснований ему не верить нет", - рассказала она, добавив, что инцидент исчерпан, и что она понимает, что губернатор был на эмоциях.

В пресс-службе губернатора агентству ТАСС подтвердили, что Усс позвонил местной жительнице и извинился.

"Он и по этой дороге вчера дал поручения мэру Канска. Положили туда трубу, и вода сейчас уходит по ней. После того, как мэр Канска доложил, что все поручения выполнены, губернатор позвонил женщине и сказал, что сегодня ее вопрос решен", - сказала начальник управления пресс-службы Елена Уляшева.