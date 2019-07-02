СМИ сообщили о массовых увольнениях на "Ильюшине". Там делают самолеты для Путина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди уволившихся топ-менеджеров - руководитель проекта Ил-96. На таких самолетах летает, в частности, президент России

Из ПАО "Ильюшин", главного предприятия Объединенной авиастроительной корпорации по разработке и производству транспортной авиации, уволились более 80 сотрудников, включая топ-менеджеров. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе. Эту информацию РБК подтвердили и прокомментировали в "Ильюшине".

По данным ТАСС, из "Ильюшина" уволились четыре заместителя главы предприятия - по экономике, юридическим вопросам, кадрам и маркетингу, а также руководители проектов Ил-112, Ил-276 и Ил-96.

Представители "Ильюшина" массовые увольнения объяснили "настройкой профессиональной команды предприятия". "Сокращается количество уровней управления. Поэтому ряд менеджеров и представителей административного аппарата покидают свои посты", - цитирует РБК представителей предприятия.

Кадровые перемены на "Ильюшине" начались еще в конце апреля, когда возглавлявший предприятие Алексей Рогозин, сын главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, ушел со своего поста, а генеральным директором стал Юрий Грудинин. Ранее он руководил Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом им. Г.М. Бериева.

Реформа Сердюкова

В начале мая 2019 года председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации был назначен бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Он занимает пост индустриального директора авиационного кластера государственной корпорации "Ростех".

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин выпустил указ, по которому "Ростеху" передавалось 92,31% акций Объединенной авиастроительной корпорации.

Сразу после назначения Сердюкова главой ОАК эксперты прогнозировали начало большой реформы в российском авиастроении с целью снизить издержки производства, увеличить эффективность. При этом одним из инструментов достижения этих целей они называли сокращение штата авиационных предприятий.

Анатолий Сердюков на посту министра обороны провел реформу вооруженных сил. В результате реформе численность армии сократилась с 1,2 миллиона до одного миллиона человек, а офицерского корпуса - с 335 тысяч до 220 тысяч.

Он ушел в отставку в 2012 году после большого коррупционного скандала, связанного с реализацией непрофильных активов минобороны компанией "Оборонсервис".