Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы в рамках "продуктовой сделки"

1 августа 2022, 07:29 GMT Обновлено 17 минут назад

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Автор фото, Anadolu Agency/Getty Images

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы в рамках соглашения по разблокировке черноморских портов. Россия с февраля блокировала украинские порты, но стороны договорились о возобновлении поставок при посредничестве Турции и ООН.

"Речь идет о судне Razoni, которое под флагом Сьерра-Леоне следует в порт Триполи в Ливане. Оно будет двигаться по коридору, безопасность которого подтверждена нашими партнерами-гарантами - ООН и Турцией. На его борту 26 тысяч тонн украинской кукурузы", - написал в соцсетях глава министерства инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Объединенный координационный центр в Стамбуле, созданный в рамках соглашения о разблокировке экспорта зерна в черноморских портах, сообщил, что судно должно прибыть в турецкие воды для проверки во вторник 2 августа.

По словам Кубракова, открытие портов принесет украинской экономике доход не менее миллиарда долларов в иностранной валюте и даст сельскохозяйственному сектору возможность составить план на следующий год.

"День облегчения для мира, особенно для наших друзей на Ближнем Востоке, в Азии и Африке, поскольку первое украинское зерно покидает Одессу после месяцев российской блокады. Украина всегда была надежным партнером и останется им, если Россия будет соблюдать свою часть сделки", - написал в "Твиттере" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В ближайшие недели запланированы и другие поставки. Агентство Блумберг со ссылкой на турецкие источники сообщало, что объем экспорта зерна из украинских портов к концу года может достичь 25 млн тонн.

По данным Кубракова, еще 16 судов ожидают отправки в портах Одесской области.

В конце июля российская и украинские делегации при посредничестве Турции и ООН подписали соглашение по вывозу зерна из портов Черноморска, Одессы и Южного.

Согласно условиям сделки, Россия не атакует порты, пока происходят перевозки, а Украина проводит судна через заминированные воды с помощью военных кораблей. Организацией транспортировки зерна и проверки судов занимается координационный центр, созданный в Стамбуле.

Украинское зерно было заблокировано в портах Россией, что вызвало глобальный продовольственный кризис. Хлеб и макаронные изделия, а также растительные масла и удобрения подорожали. По подсчетам Всемирной продовольственной программы при ООН, более 50 миллионов африканцев могут столкнуться с нехваткой продовольствия в этом году.