Дерипаска подтвердил, что разговаривал с ФБР о вмешательстве России в выборы США

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Российский миллиардер Олег Дерипаска дал интервью журналисту The Hill Джону Соломону, в котором рассказал подробности о своих разговорах с ФБР о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Летом прошлого года издание The Hill сообщило, что Дерипаска в сентябре 2016 года встречался с агентами Федерального бюро расследований (ФБР) и разговаривал с ними о возможном вмешательстве России в американские выборы.

По данным издания, российский бизнесмен заявил ФБР, что считает нелепой теорию о сговоре экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с Москвой.

Спустя год в эксклюзивном интервью изданию Дерипаска подтвердил, что он действительно разговаривал с ФБР, и рассказал о деталях этой беседы. В частности, он объяснил агентам американской спецслужбы, что его деловое сотрудничество с Манафортом закончилось не дружбой, а судебными разбирательствами.

"Я сказал им прямо: "Смотрите, мы с ним [Манафортом] не друзья. Очевидно, что нет, потому что шесть или девять месяцев назад я начал против него судебную тяжбу, и что мои юристы не могли связаться с ним в течение почти 18 месяцев". Так что я сказал им, что я не тот парень. Но так как я русский, я был бы очень удивлен, если бы кто-то из России попытался с ним связаться по любому вопросу и не спросил бы мое мнение", - рассказал Дерипаска.

"Я им прямо сказал, что просто не верю в том, что он [Манафорт] будет представлять какие-либо интересы России. Учитывая, что он делал на Украине последние семь-восемь лет", - добавил миллиардер.

Разговаривавший с ним журналист Джон Соломон в своей колонке отметил, что у агентов ФБР были основания доверять Дереписке, так как помимо своим связям с президентом России Владимиром Путиным российский олигарх также существенно помог ФБР еще в 2009 году.

Ранее Соломон со ссылкой на свои источники сообщал, что Дерипаска сотрудничал с ФБР с 2009 по 2011 год и потратил более 20 млн долларов из своих собственных денег на операцию по спасению агента ФБР в отставке Роберта Левинсона, который попал в плен в Иране во время выполнения задания ЦРУ.

Дерипаска подтвердил, что действительно потратил более 20 млн долларов на операцию и сделал это по запросу ФБР, которую тогда возглавлял Роберт Мюллер - именно он потом в качестве спецпрокурора вел расследование о возможном сговоре членов предвыборного штаба Трампа с Россией.

По словам Дерипаски, его спасательная команда почти достигла соглашения с иранцами, похитившими Левинсона, но в последний момент сделка сорвалась, так как возникли трудности в госдепартаменте, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон.

"Я слышал, что эксперт по России в госдепартаменте сказал: "Мы просто не хотим быть в долгу перед этим парнем", - сказал Дерипаска, добавив, что никогда не ожидал никаких одолжений от США за предпринятые им для спасения Левинсона усилия.

Дерипаска, Манафорт и Мюллер

Имя Дерипаски фигурировало в расследовании Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США. В 2017 году выяснилось, что экс-советник Трампа Пол Манафорт ранее работал на российского олигарха.

Агентство Ассошиэйтед пресс тогда сообщило, что Манафорт во время сотрудничества с Дерипаской якобы действовал в интересах Путина. Однако сам Манафорт заявил, что действительно работал на Дерипаску в 2000-х годах, но у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки.

Манафорт проходил одним из обвиняемых по делу о возможном сговоре команды Трампа с Кремлем, которое расследовал Мюллер. В результате он получил тюремный срок в семь с половиной лет, однако преступления, в которых он был признан виновным (уклонение от уплаты налогов, сговор против США и попытки помешать правосудию), не имеют прямого отношения к вмешательству России в американские выборы.

Расследование Мюллера длилось два года. В апреле 2019 года он опубликовал доклад, в котором сообщил, что его команда не нашла каких-либо следов сговора Трампа и его соратников с Кремлем, но попытки Москвы вмешаться в американские выборы имели место.

Интервью Дерипаски может поставить расследование Мюллера под вопрос, пишет Соломон. Как объяснил ему адвокат Манафорта Кевин Даунинг, команда Мюллера не стала предоставлять защите экс-советника Трампа содержание разговора Дерипаски с ФБР, хотя это было потенциальное доказательство невиновности Манафорта. Это нарушает американский закон, запрещающий скрывать оправдательную информацию от обвиняемого.

Даунинг отметил, что хоть Манафорт и был осужден за налоговые преступления и лоббистскую деятельность, поводом для расследования в отношении него изначально был именно сговор с Россией.

"Неспособность раскрыть эту информацию [о разговоре Дерипаски с ФБР] Манафорту, судам или общественности подтверждает, что у команды Мюллера не было законных оснований для расследования в отношении Манафорта, и возможно доказывает, что у команды Мюллера не было законных оснований для расследования возможного сговора между президентской кампанией Трампа и Россией", - заявил адвокат.