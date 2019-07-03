Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Почти треть взрослого населения Великобритании страдает от ожирениея

Ожирение стало самой частой предотвратимой причиной развития нескольких типов раковых заболеваний, утверждают ученые Cancer Research UK, британской благотворительной организации, занимающейся исследованиями рака.

Согласно данным исследования, проведенного учеными из Cancer Research UK, ожирение теперь является главной потенциально предотвращаемой причиной развития рака кишечника, почек, яичников и печени. Раньше в Британии эти заболевания чаще диагностировались у курильщиков, чем у тучных пациентов.

Однако пока, если говорить о всех видах раковых заболеваний, курение остается самой частой причиной развития рака, которую человек в силах предотвратить. Ожирение - на втором месте. На третьем - воздействие ультрафиолетового излучения.

В ряду прочих потенциально предотвращаемых причин раковых заболеваний - злоупотребление алкогольными напитками.

При этом число курильщиков в Велибритании падает, а количество страдающих от ожирения растет.

"Это исследование подтверждает, что ожирение - это новое курение, и Национальная служба здравоохранения не может выиграть борьбу против пуза в одиночку. Необходимо участие семьи, пищевой промышленности, правительства", - говорит глава Национальной службы здравоохранения Англии.

"Возможно, наши дети станут поколением, которое откажется от курения, но у нас очень удручающая статистика по детскому ожирению, и здесь необходимо срочное вмешательство правительства, чтобы остановить эту эпидемию", - говорит глава Cancer Research UK Мишель Митчелл.

Из всех случаев рака кишечника, регистрируемых в Британии за год, заболеваний, связанных с ожирением на 1900 больше, чем вызванных курением. Что касается рака почек - ожирение обгоняет курение на 1400 случаев.

Всего, по данным ученых, ожирение способно вызвать как минимум 13 различных типов раковых заболеваний, в том числе желудка, толстой и прямой кишки, поджелудочной железы, почек, груди, яичников, матки, а также дыхательных путей и костного мозга.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чем больше лишних килограммов - тем выше риск, говорят ученые

Попытки врачей предупредить людей о последствиях ожирения порой наталкиваются на ожесточенную критику.

Социальная реклама, направленная на борьбу с ожирением, подверглась критике за фэтшейминг ( fat shaming - действия или высказывания, которые унижают, высмеивают или оскорбляют человека или группу людей за полноту).

В феврале стендап-комик и актриса Софи Хаген обвинила авторов социальной рекламы в бодишейминге и потребовала запретить социальную рекламу о вреде ожирения.

По мнению Софи Хаген, в социальной рекламе нельзя говорить, что ожирение вызывает рак: это оскорбляет полных людей.

Такого же мнения придерживается значительное число пользователей соцсетей. Пользователь Твиттера @KenLynch73 считает, что в социальной рекламе нельзя сравнивать ожирение с курением.

Исследователи из благотворительной организации Cancer Research UK, говорят, что представленная социальная реклама не направлена на то, чтобы осудить или устыдить полных людей.

Также, как отмечают ученые, реклама не говорит о том, что ожирение или курение обязательно ведут к раковым заболеваниям.

Однако и курение, и ожирение повышают риск развития рака. Именно это, по словам врачей, они и пытаются донести в социальной рекламе.

Ученые из Cancer Research UK опубликовали данные нового исследования вскоре после того, как фаворит в борьбе за кресло премьер-министра Великобритании Борис Джонсон пообещал, что рассмотрит вопрос об отмене акциза на сахаросодержащие напитки.

По словам Бориса Джонсона, для борьбы с лишним весом эффективнее не вводить налог на сахар, а вдохновлять людей на прогулки и занятия спортом.

Согласно официальной статистике, от ожирения страдает почти треть взрослого населения Великобритании.

Согласно данным Cancer Research UK, в Британии:

13,4 млн взрослых, которые страдают от ожирения, но при этом не курят

6,3 млн взрослых, которые курят, но при этом не страдают от ожирения

1,5 млн взрослых курильщиков, страдающих от ожирения

То, что наличие лишнего веса значительно повышает риски развития ракового заболевания, у ученых не вызывает сомнений.

Однако исследования пока не дают понять, каким именно образом излишний жир влияет на возникновение онкозаболеваний. Ученые предлагают несколько объяснений этой взаимосвязи.

"Мы знаем, что ожирение ведет к гормональным сбоям и проблемам с обменом веществ. Оно способствует повышению уровней эстрогена и инсулина и росту воспалительных процессов, что, в свою очередь, влияет на процессы деления клеток", - говорит Марк Гантер из Международного агентства по изучению рака.

Image caption В социальной рекламе нельзя говорить, что ожирение вызывает рак, так как это оскорбляет полных людей, говорит актриса Софи Хаген

Наличие лишнего веса не означает, что развитие рака неизбежно. Чем больше лишних килограммов - тем выше риск. Также риск развития раковых заболеваний у человека, который довольно продолжительное время страдает от ожирения, значительно выше, чем у человека, который недавно набрал лишний вес.

Предотвратимые причины раковых заболеваний

Курение

Лишний вес и ожирение

Ультрафиолетовое излучение

Облучение, связанное с характером работы

Инфекции

Алкоголь

Малое количество клетчатки

Радиационное воздействие

Мясо, подвергшееся технологической обработке

Загрязнение воздуха

Малоподвижный образ жизни

Source: Cancer Research UK