В Кремле заявили, что данные о трагедии в Баренцевом море - гостайна. Это так?

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metsel/TASS Image caption Песков предложил журналистам все вопросы о подлодке адресовать в минобороны

Во вторник 2 июля стало известно, что при пожаре в глубоководном аппарате в Баренцевом море из-за отравления продуктами горения погибло 14 моряков-подводников.

Инцидент произошел 1 июля, имена погибших до сих пор официально не назывались, хотя часть имен раскрыли некоторые СМИ.

На прошедшем 3 июля конференс-колле пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова с представителями СМИ он не стал отвечать на вопросы журналистов об именах погибших военных, назвав данные о происшествии "гостайной".

Не стал Песков отвечать и на вопросы о модели подводной лодки, переадресовав их в минобороны.

"Мы не занимаемся конструкцией лодок"

На вопрос журналиста "Коммерсант FM" о том, почему об инциденте стало публично известно лишь спустя почти сутки и как скоро Кремль узнал о произошедшем, Песков ответил, что Путину доложили "незамедлительно", отказавшись говорить подробнее.

Журналист отметил, что из данных, предоставленных минобороны, неясно, на какой именно подлодке и на какой станции случилось происшествие. "Главнокомандующий располагает всей информацией, но, естественно, эта информация не может иметь абсолютно публичное хождение", - ответил на это Песков.

"Это относится к категории абсолютно секретных данных, поэтому здесь абсолютно нормально, что это не раскрывается", - добавил он.

Пресс-секретарь Путина заявил, что эти данные и не планируется раскрывать, так как они относятся к гостайне. "Поэтому это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается. Здесь нету ничего противозаконного. Это все в полном соответствии с законодательством РФ о гостайне", - сказал Песков.

Дальнейшие вопросы, в том числе о том, есть ли на борту лодки атомный реактор, наь вопросы корреспондента Би-би-си, действительно ли это была модель АС-12 "Лошарик" и чем на ней занимались, Песков предложил адресовать минобороны.

"Это не ко мне. Мы не занимаемся конструкцией лодок. Это в министерство обороны", - отвечал пресс-секретарь президента.

Закон о гостайне

Действительно ли информация о погибших и о том, чем они занимались в глубоководном аппарате, относится к гостайне?

В законе о гостайне указано, что к ней относятся результаты исследовательской работы, имеющей важное оборонное или экономическое значение, влияющие на безопасность государства.

По заявлению минобороны, моряки занимались измерениями глубин водных объектов с помощью специального оборудования, что может относиться к таким исследованиям. Поэтому данные о подлодке и проводимых на ней работах действительно могут подпасть под закон.

Согласно указам президента, дополняющим закон о гостайне, могут быть засекречены данные о военнослужащих, погибших в военное время, а также во время того, что официально признано спецоперацией. Официальные лица не описывали происходящее с аппаратом в Баренцевом море как спецоперацию.