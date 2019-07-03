Минобороны России опубликовало список 14 погибших подводников

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Минобороны России спустя два дня опубликовало список моряков-подводников, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Ранее военное ведомство не называло имена и фамилии жертв катастрофы, произошедшей 1 июля.

Вот этот список, минобороны публикует не только фамилии, но и фотографии подводников.

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", орден "За морские заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги".

3. Капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль" За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Ушакова.

4. Капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

5. Капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Ушакова.

6. Капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Ушакова.

7. Капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич; награжден: кавалер трех орденов "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 1 степени", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

8. Капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич; награжден: орден "Мужества", орден "За военные заслуги", медаль Ушакова.

9. Капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович; награжден: орден "Мужества", медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени".

10. Капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль "За отвагу", медаль Ушакова.

11. Подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич; награжден: медаль "За заслуги перед отечеством 2 степени", медаль Суворова.

12. Капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич; награжден: медаль Ушакова.

13. Капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич; награжден: медаль "За отвагу".

14. Капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич; награжден ведомственными медалями.

Что было известно ранее

Перед публикацией имен в минобороны заявили, что среди погибших семь капитанов 1 ранга, двое из которых герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Пожар на глубоководном аппарате недалеко от базы Северного флота, в результате которого погибли 14 подводников, произошел вечером в понедельник. Минобороны заявляло, что причиной гибели моряков стало отравление продуктами горения.

До сих пор минобороны называло имя и фамилию только одного погибшего - капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, который, согласно заявлению военного ведомства, вывел из аварийного отсека гражданского специалиста.

Правительство Брянской области сообщало, что Соловьев - уроженец города Почепа.

Ранее стало известно, что погибшие моряки были закреплены за военной частью в Петербурге. Об этом в заявил утром в среду врио губернатора города Александр Беглов. Газета "Коммерсант" писала, что погибшие служили в войсковой части (в/ч) 45707, которая дислоцируется в Петергофе. Эта часть относится к Главному управлению глубоководных исследований (ГУГИ).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду не стал отвечать на вопросы журналистов об именах погибших военных, назвав данные о происшествии "гостайной".

Информация о том, на каком конкретно глубоководном аппарате произошел пожар, также является секретной, заявил представитель Кремля.

Из открытых источников информации можно сделать вывод о том, что речь идет об атомной глубоководной лодке АС-31 (атомная глубоководная станция) проекта 10831, получившей неофициальное неформальное название "Лошарик".

Как писала Би-би-си, АС-31 способна выполнять различные работы на глубине при помощи манипуляторов и беспилотных дронов, у нее могут быть опоры для установки на грунт. Экипаж может составлять 25 подводников.

Сколько всего людей было на борту аппарата, военные не сообщали. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что на подлодке были выжившие, но не уточнял их число.

Российские специалисты ранее рассказывали, что этот аппарат предназначен для научных исследований. В американских СМИ звучала версия о возможном применении этого аппарата для подводных диверсий.

Шойгу поручил вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара.

Что говорят знакомые погибших

Сергей Царьков, однокурсник капитана 1 ранга Долонского, с которого начинается список минобороны, сказал Би-би-си: "Мы мечтали, что он станет нашим адмиралом".

"Помню его улыбающимся и светлым. На видео хорошо видно то, насколько это был светлый, позитивный и жизнерадостный человек, и если после 25 лет службы он остался таким же, каким я запомнил его в курсантские годы, то это говорит о том, насколько светлым человеком", - сказал Царьков.

"Большего я вам вряд ли скажу, даже если бы знал, учитывая специфику службы Дениса", - добавил он.

"Он был человеком светлым и правильным. Настоящим военным", - сказала Би-би-си Ирина Бакал, школьный учитель капитана-лейтенанта Дубкова. Капитан 3 ранга Сухиничев, по ее словам, также учился в школе в гарнизоне в Вилюйске.