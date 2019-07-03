Рэпер Эйсап Рокки арестован в Стокгольме за участие в драке
Известный рэпер Эйсап Рокки (ASAP Rocky) арестован в Швеции по обвинению в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах.
По данным прокуратуры, музыкант задержан в связи с дракой на улице в Стокгольме, где он выступал на фестивале Smash.
Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, зафиксировала его в момент нанесения удара неизвестному человеку на улице.
Однако рэпер разместил в социальных сетях собственные видеозаписи. Он заявил, что они свидетельствуют о том, что до драки этот человек преследовал его.
Прокуратура Швеции сообщила, что певец Эйсап Рокки, настоящее имя которого Раким Майерс, входит в число четырех человек, арестованных по этому делу.
Еще двое арестованных подозреваются в физическом насилии при отягчающих обстоятельствах, еще один - в насилии.
На видеозаписях, которые Эйсап Рокки разместил в сети Instagram, видно, как он обращается к двум мужчинам с требованием прекратить преследование.
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Один из этих людей заявляет при этом, что кто-то членов команды певца якобы сломал его наушники.
В подписи к первому из этих видео Эйсап Рокки пишет: "Мы не знаем, кто эти люди, и мы не хотели с ними ссориться. Они шли за нами четыре квартала".
Во втором видео он обвиняет одного из этих людей в том, что тот ударил его охранника в лицо наушниками.
Агентство Франс-пресс сообщает, что шведские власти должны до субботы принять решение, давать ли этому делу ход.
В субботу же Эйсап Рокки должен выступить на рок-фестивале Wireless в Лондоне.