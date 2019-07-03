39-летний шейх из ОАЭ неожиданно скончался в Лондоне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Халид бин Султан аль-Касими в Лондоне

Сын правителя эмирата Шарджа, входящего в состав ОАЭ, шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в понедельник в Лондоне. Ему было 39 лет. Лондонская полиция пытается установить причины смерти.

Шейх работал модельером одежды. Его произведения под лейблом Qasimi показывались на лондонской Неделе моды.

Похороны состоялись в ОАЭ в среду. В стране объявлен трехдневный траур.

В заявлении компании Qasimi говорится, что шейх скончался скоропостижно. Вскрытие было проведено во вторник, но причины смерти не были установлены.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption Шейх Султан бин Мохаммед аль-Касими написал в "Инстаграме", что его сын теперь находится в руках Господа.

Согласно заявлению Qasimi, скончавшийся шейх учился дизайну одежды в Лондоне и запустил свою первую коллекцию в 2008 году.

Несколько человек из мира моды выразили соболезнования в связи с кончиной Халида, среди них - фотограф Мариано Виванко, назвавший шейха "мой ангел".

Семья Касими правит сразу двумя эмиратами - Шарджа и Рас-эль-Хайма. Отец шейха Халида шейх Султан бин Мохаммед аль-Касими правит Шарджей с 1972 года.

Шейх Халид также возглавлял совет градостроительства Шарджи. Его знакомый, который предпочел не называть своего имени, говорит, что шейх учился архитектуре в Лондоне, обладал большим талантом и был озабочен вопросом прав человека.

"Он любил жизнь, легко общался с другими и был щедрым человеком, - сказал знакомый шейха Халида. - Он никогда не важничал, хотя мог бы".