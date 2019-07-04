Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseev/TASS Image caption Дизельная подлодка "Владикавказ" во время учений по поиску и спасению аварийной подводной лодки на Северном флоте в июне 2019 года

Министр обороны России Сергей Шойгу впервые публично признал, что глубоководный аппарат, в котором 1 июня случилась авария, приведшая к гибели 14 моряков, оснащен ядерным реактором. По его словам, реактор находится в безопасном состоянии.

"Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение", - сказал министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным утром в четверг 4 июля.

Ядерная установка глубоководного аппарата находится в работоспособном состоянии, добавил Шойгу.

"Ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому, действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии", - заявил министр обороны. По его словам, это позволяет надеяться на "достаточно короткие" сроки восстановления аппарата.

Ранее в сообщениях минобороны не было данных о конструкции подлодки, отмахивался от вопросов на эту тему и Кремль.

При этом остается неизвестным, на каком именно плавательном средстве произошел пожар - в ведомстве не комментируют этот вопрос. Учитывая место аварии, можно предположить, что пожар мог возникнуть на глубоководной атомной станции проекта 10831, которую официально называют АС-31 (вариант - АС-12), а неофициально - "Лошарик".

Шойгу сообщил Путину, что те семьям погибших подводников, где есть несовершеннолетние дети, до их совершеннолетия будет выплачиваться пособие, равное заработной плате погибших моряков.

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В качестве одной из причин трагедии на глубоководном аппарате рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов, сообщили источники "Коммерсанта".

По их словам, короткое замыкание вызвало "небольшой взрыв", способный разрушить сам щиток и контузить находящихся рядом специалистов. В результате замыкания, по мнению источника издания, могли загореться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а вентиляция разнесла дым по отсекам .

По данным источника, ЧП произошло на подлодке около 21 часа понедельника, когда на смене находилась последняя в сутках смена, а остальные члены экипажа отдыхали.

Ядовитые продукты горения кабелей могут лишить человека сознания буквально за секунды, а портативными дыхательными аппаратами большинство моряков по неизвестным причинам не воспользовались, пишет издание.

Дежурные могли "запоздать" с герметизацией отсека, где произошло замыкание, а отдыхавшие - с включением в портативные дыхательные аппараты, которые дают возможность продержаться в задымленном помещении около 20 минут и подключиться к стационарной дыхательной системе, говорят источники газеты.

Выжили только те несколько человек, которые находились на вахте в момент аварии, они же подняли аппарат на поверхность, пишет издание.