Фрэнк Лэмпард стал главным тренером английского "Челси"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фрэнк Лэмпард - легенда "синих"

Фрэнк Лэмпард - экс-полузащитник "Челси" и экс-капитан сборной Англии по футболу - назначен главным тренером лондонского клуба. Карьера Лэмпарда неразрывно связана с "Челси" - он играл за клуб, принадлежащий Роману Абрамовичу, в течение 13 лет: 648 раз он выходил на поле в майке клуба, забил 211 голов и в общей сложности выиграл с командой 11 титулов.

41-летний Лэмпард сменит Маурицио Сарри, который оставил "Челси" в июне и возглавил итальянский "Ювентус".

В прошедшем сезоне Лэмпард тренировал клуб "Дерби Каунти" и вывел его в финал второй лиги английского футбола.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тренерский опыт легендарного футболиста пока мал - Лэмпард лишь один сезон руководил "Дерби Каунти" и достиг с ними финала второй лиги английского футбола

Владелец клуба "Челси" российский миллиардер Роман Абрамович известен своей решительностью в кадровых решениях. С тех пор как он приобрел лондонский клуб за 1 фунт, в "Челси" сменилось более десяти главных тренеров: по подсчетам Би-би-си, среди них было пять итальянцев, два португальца, один бразилец, один израильтянин, один голландец и один испанец.

Лэмпард стал десятым главным тренером клуба, назначенным Романом Абрамовичем. Английского тренера Абрамович выбрал впервые. Тренерский опыт Фрэнка Лэмпарда пока невелик - всего один сезон, - и решение поставить его во главе клуба несет немалый риск и для него самого, и для владельца, однако показывает "романтическую" сторону Абрамовича, пишет спортивный обозреватель Би-би-си Фил Макналти.