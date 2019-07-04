Подводников отпели в Петербурге рядом с купелью в форме подлодки: новость в фото

Панихида по 14 морякам, погибшим в Баренцевом море при пожаре на секретном подводном аппарате, состоялась в Морском соборе Святителя Николая Чудотворца в Кронштадте. Всего несколько месяцев назад там была установлена купель для святой воды в форме дизельной подлодки 4-го поколения.

В церковной службе участвовали родные и близкие погибших и десятки служащих ВМФ России. Ссылаясь на секретность, многие отказались рассказать корреспондентам Би-би-си о своих сослуживцах и родственниках.

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Морской собор в Кронштадте - единственный православный храм, в котором установлена купель в виде макета субмарины.

Как гласит пояснительная табличка, это хранилище святой воды в образе подлодки проекта 677 "Лада". Дизельные субмарины этого класса строятся на Адмиралтейских верфях в Петербурге.

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