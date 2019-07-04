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Генпрокурор Юрий Чайка объявил о возбуждении уголовного дела против руководителя "Автодор". Вскоре выяснилось, что речь идет о бывшем главе российской госкомпании, дело возбудили еще в прошлом году, а сам Сергей Кельбах об этом не знает. Речь идет о срыве строительства кольца вокруг Москвы.

Об уголовное деле Чайка внезапно объявил во время подписания соглашения о сотрудничестве со Счетной палатой России, которая в феврале выявила нарушения при строительстве ЦКАД.

"Большой объем нарушений был поднят в ходе проверки реализации инфраструктурного проекта Центральная кольцевая автомобильная дорога в Московской области, по ее результатам в отношении председателя правления госкомпании "Автодор" за злоупотребление полномочиями возбуждено уголовное дело", - сказал генпрокурор.

"Автодор" отреагировал немедленно и подтвердил, что из Генпрокуратуры "поступают запросы по уголовному делу, связанному с бывшим председателем правления госкомпании". Позже представитель Генпрокуратуры подтвердил, что дело о злоупотреблении полномочиями при строительстве ЦКАД расследуется в отношении Кельбаха.

До февраля 2019 года правление "Автодора" возглавлял Сергей Кельбах. Он занял этот пост в декабре 2011 года. Его отставку связывали со срывом сдачи в эксплуатацию четырех участков ЦКАД.

Проверку контрактов, заключенных на строительство дороги, поручил провести президент России Владимир Путин. Он требовал не допустить увеличения сроков и стоимости строительства трассы.

Счетная палата выяснила, что к 1 декабря 2018 года готовность ЦКАД составляла от 0% до 66%. Хотя Путин хотел, чтобы кольцо вокруг Москвы было построено в 2018 году. Позже срок был сдвинут на конец 2019 года.

Представитель "Автодора" сказал "Ведомостям", что уголовное дело против Кельбаха было возбуждено против еще в 2018 году, то есть когда он еще занимал пост председателя правления госкомпании.

Сам Кельбах заявил радиостанции "Говорит Москва": "Я не знаю. Я не могу ничего комментировать. Я информацию получил от вас. Нахожусь на работе".

С марта этого года Кельбах работает советником гендиректора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова по инвестиционным вопросам. В РЖД уголовное дело, о котором объявил Чайка, не комментируют.

"Российские автомобильные дороги" ("Автодор") - российская государственная компания, выступающая в роли заказчика при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Долгострой вокруг Москвы

Примерно в 50 км от столицы России должна появиться четырехполосная кольцевая дорога. Строительство ЦКАД ведется с целью разгрузить от транзитного движения Московскую кольцевую дорогу (МКАД) и радиальные шоссе.

О необходимости строительства ЦКАД было заявлено еще в 2003 году в постановлении правительства Московской области. Спустя четыре года в правительстве России одобрили выделение средств на проект, строительные работы начались только в начале 2014 году.

Общая протяженность дороги - 521 км, кольце разделено на пять участков. У всех участков - разные подрядчики. Стоимость строительства превышает 300 млрд рублей.

С самого начала власти заявляли, что проезд по дороге будет платным - за исключением участка в Звенигороде.

Изначально кольцо планировали построить к чемпионату мира по футболу 2018 года, но выполнить этот план не удалось. В июне этого года запуск ЦКАД в очередной раз отложили.

"Общая на сегодняшний день ситуация такова, что весь ЦКАД целиком планируется ввести не в 2020 году, как планировалось, а в 2021 - начале 2022-го", - говорил ТАСС специальный представитель президента по вопросам природоохранной Сергей Иванов.

В октябре 2018 года Путин поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету России и Счетной палате проверить, были ли соблюдены интересы государства при заключении контрактов на строительство участков ЦКАД, а также обоснованность увеличения стоимости строительства.

В четверг, 4 июля, уже после заявления Чайки об уголовном деле нынешний глава "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил, что госкомпании удалось сформировать основной пул инвесторов для строительства четвертого участка ЦКАД, чего раньше не удавалось сделать. Ранее министр транспорта Евгений Дитрих говорил, что строительство этого участка потребует дополнительных 2,6 млрд рублей частных инвестиций.

Кто такой Кельбах

Правообладатель иллюстрации Sergey Sevostyanov/TASS Image caption Кельбах заявил журналистам, что ничего не знает об уголовном деле

Кельбах пришел в "Автодор" в 2009 году. Он выходец из Петербурга, как и нынешний глава компании Вячеслав Петушенко. В 2007-2008 годах Кельбах был заместителем председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству правительства Петербурга.

В конце декабря 2011 года Кельбах стал главой госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"). На тот момент он был первым заместителем председателя правления госкомпании по инвестиционно-финансовым вопросам.

Слухи о том, что Кельбах уйдет в отставку с поста главы "Автодора", появлялись неоднократно. В последний раз - в феврале этого года, незадолго до того, как его отставка все-таки состоялась. Тогда издание РБК со ссылкой на источники сообщало, что решение принято на фоне претензий контрольных органов к тому, как реализуется проект строительства ЦКАД.

Один из источников издания говорил, что Кельбах мог уйти в отставку еще летом 2018 года, но сохранил пост под обязательство ускорить строительство ЦКАД и сменить команду. "Команду он действительно поменял, но исправить ситуацию со ЦКАД не удалось", - говорил источник.

В конце марта 2019 года Кельбах был назначен советником гендиректора РЖД. "Будет курировать инвестиционные вопросы, в частности вопросы государственно-частного партнерства", - говорилось в сообщении компании.