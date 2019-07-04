Путин в третий раз встретился с папой римским. Опоздал всего на полчаса

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Президент России Владимир Путин встретился в Ватикане с папой римским Франциском. Это их третья встреча. Путин приехал на нее на полчаса позже, чем ожидалось. Четыре года назад он опоздал больше чем на час.

Беседа Путина и папы продолжалась около часа - так предусмотрено протоколом встреч понтифика с зарубежными гостями. Беседа проходила без прессы. В начале встречи Путин и папа Франциск позировали журналистам, но ничего при этом не говорили. После встречи заявлений для прессы также не было.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что на встрече будут затронуты международные темы - в частности, ситуация в Сирии, на Украине и в Венесуэле.

Путин прибыл в папский дворец с примерно получасовым опозданием, сообщает Интерфакс, и его беседа с папой Франциском началась на 45 минут позже запланированного.

По завершении встречи с понтификом состоялась церемония обмена подарками. Папа Франциск подарил Путину гравюру с видом на Площадь Святого Петра XVIII века, чтобы российский президент "не забыл Рим". А российский президент преподнес папе римскому икону с апостолами Петром и Павлом.

Вопрос о приглашении папы римского в Россию поднимать не планируется, говорил накануне Ушаков.

"На данный момент этот вопрос в повестке дня не стоит. Как я полагаю, ни с нашей стороны, ни со стороны Ватикана этот вопрос ставиться не будет", - сказал помощник президента. По его словам, после исторической встречи папы Франциска и патриарха Кирилла в Гаване в 2016 году отношения двух церквей "приобрели новый уровень".

Россия и Ватикан, как заявил Ушаков, подходят "с близких или практически одинаковых позиций" к таким вопросам, как борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом, предотвращение экономических и техногенных катастроф и защита христиан в зонах конфликтов.

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Ранее Путин уже дважды посещал Ватикан для встречи с понтификом - в июне 2015 года и в ноябре 2013-го.

В последний визит российский лидер подарил папе панно с изображением храма Христа Спасителя и несколько томов Православной энциклопедии, а Франциск - медаль с текстом Евангелия.

В 2015 году Путин более чем на час опоздал на встречу с папой Франциском, сообщали СМИ. В 2013 году, когда состоялась их первая встреча, встреча началась на 50 минут позже запланированного.

В то же время еще ни один современный понтифик не совершал визита в Россию. В начале июня митрополит Волоколамский Иларион заявил, что православные священники и верующие пока не готовы принять папу. "Мы предпочитаем идти постепенно, без резких шагов", - заявил он.

Путин прибыл в Италию с визитом. После беседы с папой римским он встретится с президентом Серджио Маттареллой, премьером Джузеппе Конте и бывшим премьером Сильвио Берлускони (уже вне рамок протокола).