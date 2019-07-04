Смертельный салют в Минске: белорусы винят пиротехнику из России

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во время праздничного фейерверка заряды начали взрываться у земли, вместо того чтобы взлетать ввысь

Во время праздничного салюта в Минске по случаю Дня независимости Беларуси погибла женщина и еще несколько человек получили ранения и травмы. Следствие утверждает, что виновата российская пиротехника.

Инцидент произошел около полуночи после военного парада и праздничного представления, которые состоялись 3 июля. Громкие взрывы услышали собравшиеся посмотреть на праздничный салют в районе проведения парада, который принимал президент Александр Лукашенко.

На набережной реки Свислочь осколком пиротехники смертельно ранило 64-летнюю женщину.

Как утверждают очевидцы, осколок размером со спичечный коробок попал женщине в шею, разорвав артерию.

Женщина погибла, несмотря на усилия медиков, которые оперативно провели реанимационные действия. Ее дочери, находившейся рядом, оказывается психологическая помощь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Масштабный военный парад принимал Александр Лукашенко

За медицинской помощью после салюта, по сведениям минздрава, обратились 10 человек. Двое находятся в больнице. Это мужчины 24 и 62 лет: у одного из них повреждено плечо, второму осколок повредил щеку. Пострадавшим ночью были сделаны операции.

В спортзале "Динамо", находящемся в пределах километра от места запуска салюта, и в доме по улице Червякова, расположенном примерно в трех километрах, выбиты стекла.

Очевидцы сообщали об ударной волне и запахе дыма. Судя по их рассказам, а также по видеокадрам, которые распространяются в соцсетях, фейерверки взрывались низко над землей, а не взлетали ввысь.

Взрывы пиротехники во время проведения салюта произошли также в минских микрорайонах Чижовка и Уручье, но там никто не пострадал.

"Случай исключительный"

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, идет следствие.

Следователями установлено, что из использованных при фейерверках мортир трех калибров - 105, 195 и 310 мм - нештатная ситуация возникла только с мортирами калибра 195 мм.

"Случай исключительный, ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось", - заявил в четверг глава Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

По его словам, необходимый периметр безопасности был определен для штатной ситуации, но "все ранения граждан были причинены за пределами определенного периметра". "Просчитать разлет осколков в случае возникновения нештатной ситуации практически невозможно", - сказал Носкевич.

Минобороны Беларуси также проводит свое расследование. На сайте министерства сообщается, что нештатные подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен.

Специальная комиссия минобороны установила, что все предусмотренные меры безопасности были соблюдены, расчеты салютных установок прошли необходимую специальную подготовку, велась видеосъемка процесса заряжания салютных установок. В местах проведения салюта было выставлено оцепление.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военный парад в этом году был приурочен к 75-летию освобождения Минска от фашистских захватчиков

"Учитывая, что подобных подрывов в предшествующий период не было зафиксировано, произошедшее трагическое событие, к сожалению, трудно было просчитать. Это редчайший случай", - говорится в сообщении минобороны.

Российская пиротехника

Специалисты и министерства обороны, и Следственного комитета Беларуси называют приоритетной версией ЧП использование некачественных зарядов.

Отмечается, что салютные установки и фейерверочные изделия были приобретены у российского ОАО "Пиро-Росс" из подмосковного Сергиева Посада и имеют соответствующие сертификаты фирмы-производителя.

Представитель российской компании "Пиро-Росс" подтвердил, что пиротехнические изделия, которые использовались во время салюта в Минске, были их производства, использовалась продукция 2017 года выпуска.

Компания считается одним из основных производителей пиротехники в России, ее продукция используется на крупных праздничных мероприятиях.

Контролируемые государством белорусские СМИ освещают в основном парад и другие праздничные события, а не инцидент с салютом.

Не первый инцидент

Взрыв у стелы "Минск - город-герой" прогремел в День независимости в 2008 году. Взорвалась начиненная гайками и болтами самодельная бомба, замаскированная как пакет из-под сока. Ранения тогда получили 54 человека, 47 из них были госпитализированы.

Правоохранители заявили позже, что вблизи были обнаружены еще не сработавшие взрывные устройства. Президент Лукашенко, оставив праздничный концерт, тогда лично направился к месту взрыва.

По горячим следам взрывника не нашли, но после теракта в минском метро в апреле 2011 года следствие заявило, что взрывы 2008 года совершил Дмитрий Коновалов, казненный вместе с Владиславом Ковалевым. Их признали виновными и приговорили к смертной казни за взрыв в метро.

Белорусские военные парады в День независимости практически ежегодно не обходятся без происшествий. В этот раз после парада танк чуть не протаранил проходную Дома печати. В 2017 года во время репетиций парада танк снес столб на проспекте Независимости.