Российские ученые помогут Вьетнаму сохранить тело Хо Ши Мина

Правообладатель иллюстрации Michel RENAUDEAU Image caption Мавзолей Хо Ши Мина в Ханое

Вьетнам объявил о создании международного научного совета для изучения и оценки состояния забальзамированного тела Хо Ши Мина, которое уже 50 лет покоится в мавзолее в Ханое.

В состав совета войдут специалисты из России и Вьетнама. В связи с этой работой мавзолей будет закрыт на два месяца.

Хо Ши Мин скончался 2 сентября 1969 года. В том же году он был забальзамирован при помощи советских специалистов, у которых был хороший опыт работы с телом Владимира Ленина.

Тело бывшего вьетнамского лидера нуждается в постоянном уходе, иногда его приходится бальзамировать заново.

После 1991 года помощь из Москвы стала платной. Среди прочего Вьетнаму приходилось закупать специальную жидкость для бальзамирования.

В 2003 году Вьетнам попросил наладить производство жидкости на своей территории. В Москву отправилась команда химиков, чтобы узнать тайну жидкости, которой пропитывали труп.

Но вьетнамские ученые, присмотревшись к тому, как работают их российские коллеги и проанализировав состав вещества, предложили Москве открыть совместное предприятие в Ханое для его производства.

Сейчас вьетнамские эксперты полностью освоили процедуру муммификации, однако по-прежнему приглашают россиян участвовать в оценке состояния тела и работе над его сохранением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хо Ши Мин в 1955 году

Завещание и никакой кремации

В 1968 году вьетнамские власти опубликовали текст завещания Хо Ши Мина, убрав из него слова о его предпочтениях в том, что касается его собственного захоронения.

"Я прошу, чтобы мое тело было кремировано. Я надеюсь, что в будущем кремация станет популярной. Это хороший процесс с точки зрения гигиены, и он не требует значительных участков земли.Разделите прах на три части, и поместите его в три фарфоровые урны - по урне для Севера Вьетнама, Юга, и центральной части. В каждом районе люди выберут, на каком именно холме захоронить прах. Там не должно быть никаких статуй, а простой просторный дом, где посетители могли бы отдохнуть. На холме следует высаживать деревья. Каждый посетитель должен посадить дерево. Со временем здесь образуется настоящий лес".

Об этой части завещания Хо Ши Мина вьетнамские власти сообщили лишь в 1989 году.

Однако в 1989 году в Политбюро заявили, что , что "согласно желаниям и чувствам народа и армии", тело Хо Ши Мина решено сохранить на долгое время.

Image caption Первый черновик завещания Хо Ши Мина, написанный в 1965 году

В 1967 году, за два года до смерти Хо Ши Мина, компартия Вьетнама втайне (в том числе от своего лидера) выбрала трех врачей, которые были отправлены в Москву, чтобы научиться бальзамированию тел.

Строительство мавзолея для Хо Ши Мина началось в 1975 году.

С тех самых пор советские, а затем российские эксперты, помогают Вьетнаму в уходе за мумией. На этот раз в совместной комиссии четыре человека из России:

Виктор Банин, заведующий кафедрой, доктор медицинских наук при Московском медико-стоматологическом университете имени Евдокимова;

Николай Сидельников, член-корреспондент Российской академии наук;

Игорь Матвейчук из Московского Института медико-биологических проблем;

Юрий Грибунов, профессор кафедры патологической анатомии при Центральной клинической больнице управления делами президента России.