"Беги, Луиза". В Казани задержали кассиршу, укравшую более 20 млн рублей

Правообладатель иллюстрации Luiza Khayrullina/VKontakte

Полицейские в Казани задержали женщину, подозреваемую в хищении более 20 млн рублей из кассы одного из банков в Башкирии, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Похитительнице удавалось скрываться от полиции больше месяца. За ее историей пристально следили пользователи соцсетей, запустившие хэштег "Луиза, беги".

В конце мая региональное издание "Башинформ" сообщило о том, что сотрудница "Россельхозбанка" Луиза Хайруллина из города Салават в конце рабочего дня достала пачки денег (рублей, долларов и евро) из кассы и вышла с ними из банка. Затем, по информации издания, женщина скрылась вместе с мужем и двумя детьми на автомобиле в неизвестном направлении.

Когда о пропаже стало известно полиции, в отношении Хайруллиной было возбуждено уголовное дело по статье "Присвоение или растрата".

В итоге экс-сотрудница банка была задержана в столице Татарстана, которая находится почти в 700 км к северо-западу от Салавата.

"Прибывшие по ее месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась в городе Казань. Сегодня она была задержана на одной из съемных квартир", - сообщила Ирина Волк.

Звезда соцсетей

В начале июня на странице в "Инстаграме", ведущемся от имени Луизы Хайруллиной, появилась запись, что у нее все хорошо.

"В первую очередь попрошу не писать гадостей под фото, ибо пришлось почистить все фотографии. У нас все хорошо. Сказать, где мы, я не могу. Всем спасибо за поддержку", - говорилось в тексте.

Позднее все посты со страницы Хайруллиной были удалены.

Отец Луизы Хайруллиной рассказал "Комсомольской правде", что супруг его дочери питал страсть к азартным играм и задолжал крупную сумму денег кредиторам.

Издание также сообщает, что операция по задержанию Хайруллиной проходила в условиях строжайшей секретности, а в момент ареста женщина не сопротивлялась. Украденных миллионов на съемной квартире не оказалось, указывает газета.

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка в Башкирии Милана Скоробогатова сообщила РИА Новости, что психологи окажут необходимую помощь двум несовершеннолетним дочерям задержанной кассирши.

История Луизы Хайруллиной получила широкий резонанс: за ней пристально следили не только региональные издания, но и федеральные телеканалы.

Пользователи соцсетей активно выражали поддержку Хайруллиной и даже запустили хэштеги #луизабеги и #runluizarun (отсылка к названию фильма Тома Тыквера "Беги, Лола, беги").

Группа жителей Башкирии в начале июня даже создала петицию с требованием освободить Хайруллину от ответственности, а башкирский предприниматель Азамат Галин пообещал оплатить услуги ее адвоката, если Луизу и ее мужа поймают.

Однако после того, как женщину арестовали, в ее адрес посыпалась масса критических комментариев. Многие пользователи недоумевали, почему она не уехала за границу, а вместо этого решила скрыться в соседнем регионе.