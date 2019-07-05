Экс-глава Рио рассказал о взятках Сергею Бубке и Александру Попову. Они все отрицают

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сергей Бубка (слева) и Александр Попов (справа) отрицают обвинения в подкупе

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержио Кабрал заявил в суде, что подкупил некоторых членов Международного олимпийского комитета (МОК), чтобы они проголосовали за столицу Бразилии при выборе места проведения Олимпийский игр-2016. По его словам, деньги предназначались в том числе для россиянина Александра Попова и украинца Сергея Бубки. Они опровергли эту информацию.

Ранее Кабрал был приговорен к 100 годам тюрьмы за коррупционные преступления.

На судебном заседании в четверг он впервые признался в подкупе некоторых членов МОК, чтобы те выбрали Рио-де-Жанейро столицей Олимпиады-2016. сообщает издание Globo.

Среди членов МОК, получивших деньги в обмен на голоса Кабрал назвал Сергея Бубку - известного украинского легкоатлета и олимпийского чемпиона, а ныне президента Национального олимпийского комитета Украины, - и четырехкратного олимпийского чемпиона по плаванию, россиянина Александра Попова.

Попов - почетный член МОК: он состоял в комитете с 2000 по 2016 год, а в настоящее время не имеет права голоса. Бубка является действующим членом МОК с 2008 года.

По словам Кабрала, на покупку 9 голосов он потратил в общей сложности 2 млн долларов. Посредником в сделке выступил президент Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Ламин Диак.

Кабрал также утверждает, что экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паес знали о подкупе, хоть и не участвовали в нем.

Представители Лулы заявили, что слова Кабрала об экс-президенте не соответствуют дейтсвительности. Представители Паеса подчеркнули, что экс-градоначальник не учавствовал в подкупе и ничего не знал об этой схеме.

Выборы столицы Олимпийских игр-2016 в МОК проходили в 2009 году. На финальном этапе подачи заявок осталось четыре претендента: Рио-де-Жанейро, Мадрид, Токио и Чикаго. В результате победил Рио-де-Жанейро, который набрал 66 голосов, второй место занял Мадрид с 32 голосами.

Попов и Бубка все отрицают

Александр Попов выразил удивление заявлением бывшего губернатора Рио.

"Вы знаете, это тяжело понять, ребята юристы сейчас работают. Могу сказать, что я даже не голосовал за Рио-де-Жанейро. Я принимал участие в голосовании, но я не отдал свой голос за город Рио-де-Жанейро. Я пока не понимаю, что мне делать, я сижу в растерянном состоянии и не понимаю, что за ерунда происходит в Рио-де-Жанейро. Кто-то кого-то обманывает, причем очень серьезно", - сказал он РИА Новости.

"Шок ли это для меня? Это вы мягко выразились. Это вы очень мягко выразились", - заявил экс-спортсмен.

Сергей Бубка также отверг обвинения Кабрала. "Я полностью отвергаю все ложные обвинения бувшего губернатора Рио, который сейчас отбывает длительный срок за коррупцию", - написал он в своем Твиттере.

По словам Бубки, Диак никогда не связывался с ним по поводу его голоса на выборах города-хозяина Олимпиады-2016. "Мои адвокаты свяжутся с Диаком, чтобы попросить его объяснить утверждения Кабрала. который в своих показаниях ошибочно утверждает, что Диак мог заполучить мой голос", - добавил Бубка.

Комитет МОК по этике рассмотрел заявление Кабрала, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

"Руководитель комитета по этике МОК немедленно рассмотрел заявления бывшего губернатора штата Рио Серхио Кабрала, который уже отбывает тюремный срок за коррупцию. Он связался с членами МОК, упомянутыми в показаниях", - говорится в сообщении.

Попов же заявил агентству, что МОК пока не связывался с ним по поводу заявления Кабрала.

Ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в Кремле обратили внимание на обвинения россиянина Попова в подкупе, однако они требуют доказательств.

"Безусловно, мы обратили внимание. Это достаточно серьезное обвинение, и мы также отфиксировали, что сейчас есть уже сообщения о том, что МОК начнет соответствующее расследование. Пока что-либо говорить преждевременно. В любом случае, скажем так, подобные заявления должны на чем-то основываться. Они не могут быть голословными и бездоказательными. Поэтому давайте сейчас не будем вмешиваться в дела МОК, дождемся каких-то результатов расследования", - сказал он.