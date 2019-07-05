Семерых сотрудников ФСБ арестовали по делу о разбое

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Военный суд заключил под стражу семерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое в особо крупном размере. Пятеро из них отправлены в СИЗО, еще двое - под домашний арест.

Как сообщили журналистам в Московском гарнизонном военном суде, все они подозреваются по статье о разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст. 162 УК РФ).

Фамилии и должности арестованных не называются. Агентству РИА Новости в суде уточнили, что один из них - сотрудник Академии ФСБ.

Ранее о задержании шести сотрудников ФСБ сообщило издание РБК. По его информации, задержаны были трое сотрудников спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России.

Источники издания утверждали, что задержанные офицеры ФСБ похитили из одного из банков 140 млн рублей (2,2 млн долларов), инсценировав в нем обыск.

По данным газеты "Ведомости", подозреваемые совершили разбойное нападение на предпринимателя, который принес в банк 136 млн рублей, чтобы внести их на депозит.

По словам источника газеты, они отобрали у бизнесмена деньги, заявив, что это "черный нал", и поделили между собой и сотрудником банка, по наводке которого якобы действовали.

Эти события, как уточнил собеседник газеты, произошли 10 июня.

2 июля ФСБ сообщала, что совместно с МВД задержала военнослужащих органов спецслужбы, причастных к хищению денег частного предпринимателя, но не уточняла детали.

Источники агентства Интерфакс сообщают, что фигурантами дела стали сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, которые ранее работали в управлении "К", а также офицеры спецподразделений "Альфа" и "Вымпел".

По версии Интерфакса, речь идет о вымогательстве у организаций, связанных с обналичиванием денег.

"Один из фигурантов раньше работал в так называемом "банковском отделе" и занимался выявлением "обнальных" площадок. Перейдя в другой отдел, решил заработать и вместе со своим коллегой стал заниматься вымогательством у тех же самых организаций, которые специализировались на обналичке", - рассказал собеседник агентства.

Сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ, рассказал источник Интерфакса, привлекли к делу спецназовцев. "Сейчас в деле семь фигурантов. Но обыски прошли по 15 адресам, поэтому число фигурантов может возрасти", - добавил собеседник агентства.