Арестован основатель "Домашних денег". Кто он и что это за компания?

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Суд в Москве арестовал Евгения Бернштама, основателя одной из крупнейших в России микрофинансовой компании "Домашние деньги" (МФК), которая прошлым летом была исключена из реестра МФК за неоднократное нарушение закона. Объем выданных займов превышал 30 млрд рублей.

Кузьминский суд Москвы постановил отправить Бернштама в СИЗО на срок 16 суток, то есть до 19 июля, сообщили Русской службе Би-би-си в суде.

Как следует из карточки на сайте суда, дело, по которому проходит Бернштам, возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В чем именно подозревается Бернштам, в суде не сообщили. Адвокат Бернштама Вадим Богдан сказал журналу Forbes, что дело возбудили на основании показаний менеджмента компании "Домашние деньги" и нескольких МФК.

По версии обвинения, в 2012 году Бернштам якобы ввел нескольких вкладчиков в заблуждение и заключил с ними договоры, по которым в итоге компания не смогла расплатиться, пишет издание.

"В любом случае, деньги вкладчикам должна была компания, а не лично мой доверитель", - не согласился с выводами следователей адвокат.

Что это за компания

"Домашние деньги", основанные Бернштамом в 2007 году, были одной из крупнейших российских микрофинансовых организаций.

В апреле прошлого года выяснилось, что у компании финансовые трудности - "Домашние деньги" отказались исполнять оферту по обязательствам более чем на 1 млрд рублей.

По состоянию на апрель 2018 года объем выданных займов превышал 30 млрд рублей, пишет Forbes.

В августе ЦБ исключил компанию из государственного реестра микрофинансовых организаций за неоднократное нарушение требований закона "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Бернштама ЦБ внес в базу лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.

Одновременно Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от имени кредиторов "Домашних денег" - банков "Интеркоммерц" и Русского трастового банка - потребовало признать компанию и ее бенефициара Бернштама банкротами.

Банку "Интеркоммерц" микрофинансовая организация Бернштама задолжала 10 млн рублей, а Русскому трастовому банку - 20 млн рублей.

В конце января 2019 года Арбитражный суд Москвы признал требования АСВ обоснованными. В отношении Бернштама была введена процедура реструктуризации долгов.

Представители АСВ обращали внимание на то, что Бернштам владеет имуществом в пределах суммы требований кредиторов, однако оказалось, что оно уже арестовано в рамках развода бизнесмена с женой, писала газета "Ведомости".

В начале июня газета "Коммерсант" сообщила, что Бернштам открыл новую микрофинансовую организацию, которая получила название "Второй шанс", и планировал выкупать у кредиторов долги для рефинансирования.

Из-за печального опыта "Домашних денег" желающих участвовать в "очередной авантюре господина Бернштама" вряд ли будет много не только среди кредиторов, но и среди должников, говорил газете аналитик "Алора" Алексей Антонов.