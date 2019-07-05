Мэй пыталась ограничить Борису Джонсону доступ к секретам спецслужб
Как стало известно Би-би-си, на Даунинг-стрит, где находится официальная резиденция британского премьер-министра, пытались скрыть важную секретную информацию от Бориса Джонсона, когда он вступил в должность министра иностранных дел Великобритании.
Этот момент вызвал беспокойство секретных служб, так как именно глава Форин-офиса санкционирует проведение секретных операций.
В окружении Джонсона эту информацию отвергают, говоря, что, вступив в должность, он ознакомился со всеми необходимыми документами.
Представитель Даунинг-стрит заявил, что офис премьер-министра не комментирует вопросы, связанные с разведкой.
20 октября 2016 года Борис Джонсон нанес первый визит в качестве министра иностранных дел в главный офис британской внешней разведки МИ-6. Глава службы Алекс Янгер устроил ему небольшую экскурсию по зданию, после чего Джонсон провел с сотрудниками неформальную встречу в формате "вопрос-ответ".
"Я был очень рад принять министра иностранных дел у нас на Воксхолл Кросс (лондонский адрес штаб-квартиры МИ-6 - прим. Би-би-си), чтобы он своими глазами увидел, как работает МИ-6", - сказал тогда Янгер.
Джонсон, в свою очередь, рассыпался в похвалах службе разведки.
"Даже за тот относительно короткий срок, что я занимаю пост министра иностранных дел, я убедился, насколько жизненно важна их работа", - говорил он.
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Однако, по словам ряда источников, попросивших сохранить их анонимность, в то же самое время в коридорах власти созрело решение, что Борису Джонсону не следует давать допуск ко всей информации, получаемой от агентов.
Источники Би-би-си располагают информацией из первых рук, ни один из них не участвует в кампании за пост премьера или в других политических процессах.
Жажда контроля?
В британской иерархии власти спецслужбы подчиняются непосредственно премьер-министру, но ответственность за их ежедневную работу лежит на главе МИДа.
Однако на Даунинг-стрит хотели, чтобы часть секретной информации осталась вне ведения новоиспеченного министра Джонсона, говорят источники.
Человек, знакомый с ситуацией изнутри, считает, что мотивом для этого было стремление офиса премьер-министра держать все под своим плотным контролем, а не сомнение в способности Джонсона хранить секреты.
Впрочем, другие источники рассказали Би-би-си, что в той ситуации было всего понемногу: сказалось и отношение к известной недисциплинированности Джонсона, и вражда между ним и Терезой Мэй.
Один из источников Би-би-си утверждает, что Джонсон знал о решении Даунинг-стрит и был "ужасно недоволен". В окружении Джонсона, однако, говорят, что это не так, и что с первого дня у министра был допуск к полному объему информации.
При этом источники Би-би-си рассказали, что все решения об ограничении допуска к секретности принимались в соответствии с допустимыми нормами, и они уверены, что Борис Джонсон "увидел все, что должен был увидеть".
Однако они не уточнили, касалось ли это всего объема информации.
Беспрецедентный случай
Все вышесказанное может означать структурное перераспределение контроля в области национальной безопасности, включая разведывательные службы, где Даунинг-стрит теперь играет более центральную роль.
Премьер-министр и сотрудники ее службы безопасности могут сами определять, кто и к какой области секретной информации получает допуск.
Списки этих лиц периодически прореживают в целях повышения уровня безопасности.
Недопуск ряда сотрудников среднего звена в Форин-офисе к некоторой особо секретной информации объясним, но, по словам близкого к ситуации источника, если это распространится на главу министерства - это будет беспрецедентный случай.
Неизвестно, был ли предоставлен полный допуск Джереми Ханту, занявшему пост министра иностранных дел в июле 2018 года. Пресс-служба Форин-офиса отказалась это комментировать.
Как стало известно Би-би-си, руководство спецслужб было обеспокоено ситуацией вокруг Бориса Джонсона.
Один из источников рассказал, что им пришлось обратиться за юридической консультацией: что делать в ситуации, когда за секретные операции отвечает министр, который не получает важной информации об этих операциях.
Только министр иностранных дел может одобрить операцию, основанную на полученных разведданных. Он оценивает риски и потенциальный результат операции, после чего выносит решение. Но как это делать, если часть информации закрыта от человека, дающего отмашку, задавались вопросом в спецслужбах.
Судя по словам одного из источников, в качестве компромисса было решено технически дать Джонсону право на ознакомление с разведданными, но, опять же, неясно, распространялось ли это право на всю информацию.
Если Борис Джонсон возглавит Консервативную партию, он станет следующим премьер-министром Британии и заберет из рук Терезы Мэй контроль над спецслужбами и другими вопросами безопасности.