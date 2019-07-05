Мэй пыталась ограничить Борису Джонсону доступ к секретам спецслужб

Правообладатель иллюстрации MI6 Image caption Борис Джонсон в МИ-6

Как стало известно Би-би-си, на Даунинг-стрит, где находится официальная резиденция британского премьер-министра, пытались скрыть важную секретную информацию от Бориса Джонсона, когда он вступил в должность министра иностранных дел Великобритании.

Этот момент вызвал беспокойство секретных служб, так как именно глава Форин-офиса санкционирует проведение секретных операций.

В окружении Джонсона эту информацию отвергают, говоря, что, вступив в должность, он ознакомился со всеми необходимыми документами.

Представитель Даунинг-стрит заявил, что офис премьер-министра не комментирует вопросы, связанные с разведкой.

20 октября 2016 года Борис Джонсон нанес первый визит в качестве министра иностранных дел в главный офис британской внешней разведки МИ-6. Глава службы Алекс Янгер устроил ему небольшую экскурсию по зданию, после чего Джонсон провел с сотрудниками неформальную встречу в формате "вопрос-ответ".

"Я был очень рад принять министра иностранных дел у нас на Воксхолл Кросс (лондонский адрес штаб-квартиры МИ-6 - прим. Би-би-си), чтобы он своими глазами увидел, как работает МИ-6", - сказал тогда Янгер.

Джонсон, в свою очередь, рассыпался в похвалах службе разведки.

"Даже за тот относительно короткий срок, что я занимаю пост министра иностранных дел, я убедился, насколько жизненно важна их работа", - говорил он.

Однако, по словам ряда источников, попросивших сохранить их анонимность, в то же самое время в коридорах власти созрело решение, что Борису Джонсону не следует давать допуск ко всей информации, получаемой от агентов.

Источники Би-би-си располагают информацией из первых рук, ни один из них не участвует в кампании за пост премьера или в других политических процессах.

Жажда контроля?

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Это штаб-квартира Секретной разведывательной службы МИД Великобритании МИ-6. Борис Джонсон познакомился с сотрудниками сразу после вступления в должность главы Форин-офиса в 2016 году

В британской иерархии власти спецслужбы подчиняются непосредственно премьер-министру, но ответственность за их ежедневную работу лежит на главе МИДа.

Однако на Даунинг-стрит хотели, чтобы часть секретной информации осталась вне ведения новоиспеченного министра Джонсона, говорят источники.

Человек, знакомый с ситуацией изнутри, считает, что мотивом для этого было стремление офиса премьер-министра держать все под своим плотным контролем, а не сомнение в способности Джонсона хранить секреты.

Впрочем, другие источники рассказали Би-би-си, что в той ситуации было всего понемногу: сказалось и отношение к известной недисциплинированности Джонсона, и вражда между ним и Терезой Мэй.

Один из источников Би-би-си утверждает, что Джонсон знал о решении Даунинг-стрит и был "ужасно недоволен". В окружении Джонсона, однако, говорят, что это не так, и что с первого дня у министра был допуск к полному объему информации.

При этом источники Би-би-си рассказали, что все решения об ограничении допуска к секретности принимались в соответствии с допустимыми нормами, и они уверены, что Борис Джонсон "увидел все, что должен был увидеть".

Однако они не уточнили, касалось ли это всего объема информации.

Беспрецедентный случай

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тереза Мэй сосредоточила в своих руках контроль над работой спецслужб и других структур по обеспечению безопасности

Все вышесказанное может означать структурное перераспределение контроля в области национальной безопасности, включая разведывательные службы, где Даунинг-стрит теперь играет более центральную роль.

Премьер-министр и сотрудники ее службы безопасности могут сами определять, кто и к какой области секретной информации получает допуск.

Списки этих лиц периодически прореживают в целях повышения уровня безопасности.

Недопуск ряда сотрудников среднего звена в Форин-офисе к некоторой особо секретной информации объясним, но, по словам близкого к ситуации источника, если это распространится на главу министерства - это будет беспрецедентный случай.

Неизвестно, был ли предоставлен полный допуск Джереми Ханту, занявшему пост министра иностранных дел в июле 2018 года. Пресс-служба Форин-офиса отказалась это комментировать.

Как стало известно Би-би-си, руководство спецслужб было обеспокоено ситуацией вокруг Бориса Джонсона.

Один из источников рассказал, что им пришлось обратиться за юридической консультацией: что делать в ситуации, когда за секретные операции отвечает министр, который не получает важной информации об этих операциях.

Только министр иностранных дел может одобрить операцию, основанную на полученных разведданных. Он оценивает риски и потенциальный результат операции, после чего выносит решение. Но как это делать, если часть информации закрыта от человека, дающего отмашку, задавались вопросом в спецслужбах.

Судя по словам одного из источников, в качестве компромисса было решено технически дать Джонсону право на ознакомление с разведданными, но, опять же, неясно, распространялось ли это право на всю информацию.

Если Борис Джонсон возглавит Консервативную партию, он станет следующим премьер-министром Британии и заберет из рук Терезы Мэй контроль над спецслужбами и другими вопросами безопасности.