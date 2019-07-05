Власти Ирана грозят захватить британский танкер в ответ на "пиратство в водах Гибралтара"
Власти Ирана грозят захватить британский нефтяной танкер, если не будет отпущен иранский танкер, задержанный в четверг в акватории Гибралтара британскими пехотинцами.
Власти Гибралтара, заморской территории Великобритании, полагают, что танкер "Грейс 1" вез сырую нефть на нефтеперерабатывающий завод Банияс в Сирии в нарушение санкций, введенных ЕС и США.
Посол Британии в Тегеране был вызван в иранский МИД для дачи объяснений. Иранская сторона назвала задержание своего судна формой пиратства.
В ответ британский Форин-офис назвал рассуждения о пиратстве ерундой.
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Советник верховного иранского лидера аятоллы Хаменеи Мохен Резай заявил, что Иран будет отвечать на травлю без колебаний.
"Если Британия не отпустит иранский нефтяной танкер, то долг [иранских] властей - захватить британский танкер", - написал Резай в своем "Твиттере".
Как выяснила Би-би-си, для задержания иранского танкера в помощь пограничным службам Гибралтара по запросу правительства территории из Великобритании были направлены 30 морских пехотинцев.
МИД Ирана выразил протест, назвав подобные действия беззаконием и обвинив Британию в том, что она действует в интересах США.
Министр иностранных дел Испании Жозеп Борелль заявил накануне, что Испания тщательно изучает обстоятельства инцидента, но признал, что власти Гибралтара действовали в соответствии с запроом США и Британии. Испания оспаривает у Великобритании права на Гибралтар, расположенный на юге Пиренейского полуострова.
По словам корреспондента Би-би-си по вопросам безопасности Джонатана Била, Британия поспешила заявить, что операцией руководили власти Гибралтара, хотя, судя по всему, разведданные о танкере были предоставлены США.
Обострение по всем фронтам
По словам иранских политиков, захват танкера доказывает, что Британия действует по указке Вашингтона.
Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон приветствовал сообщения о задержании иранского танкера. Он добавил, что США и их союзники продолжат мешать режимам Тегерана и Дамаска извлекать выгоду из незаконной торговли.
Глава Форин-офиса Джереми Хант заявил, что быстрые действия властей Гибралтара и королевских пехотинцев лишат важных ресурсов «кровожадный режим» президента Сирии Башара Асада.
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Санкции Евросоюза и США, введенные в 2014 году, запрещают поставки нефти и нефтепродуктов режиму президента Башара Асада и закупки у него нефти. В частности, действие санкций распространяется и на компанию, которой принадлежит сирийский НПЗ Банияс.
НПЗ Банияс расположен в сирийском портовом городе Тартус и является дочерним предприятием корпорации по переработке и дистрибуции нефтепродуктов, руководство которой осуществляет министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.
В ноябре прошлого года министерство финансов США назвало участников схемы, посредством которой Иран поставил миллионы баррелей нефти режиму Башара Асада в Сирии.
По данным минфина США, Тегеран осуществлял поставки нефти в Сирию в обход санкций через российские компании.
Отношения Ирана и США в последнее время значительно обострились. Президент Трамп вышел из международного договора по иранской ядерной программе и снова ввел в отношении Тегерана жесткие санкции.
Европейские союзники США, включая Британию, к этим санкциям не присоединились, но отношения между Лондоном и Тегераном резко испортились после того, как власти Британии обвинили Иран в причастности к взрывам на нефтяных танкерах в Персидском заливе в июне этого года.
Британия также оказывает давление на Иран, требуя освободить британку иранского происхождения Назанин Загари-Рэтклифф, приговоренную в 2016 году к пяти годам заключения по обвинению в шпионаже. Загари-Рэтклифф вину отрицает.