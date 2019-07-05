Помощника полпреда президента России арестовали по делу о госизмене

Правообладатель иллюстрации uralfo.gov.ru Image caption Помощник полпреда президента в УрФО Александр Воробьев

Суд в Москве арестовал помощника полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева, задержанного по делу о государственной измене.

Лефортовский суд Москвы в пятницу постановил заключить Воробьева под стражу на срок до 4 сентября. На заседании суда, отвечая на вопрос судьи о месте работы, задержанный сказал: "Работаю помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе".

Далее заседание проходило в закрытом. Об этом попросил прокурор, которого поддержал следователь и сам Воробьев. Чиновник находился в клетке, у него на голове была камуфляжная маска.

На сайте полпредства есть страница с биографическими данными Воробьева. Ему 39 лет, он долгое время работал в органах власти Калининградской области.

Полпред Цуканов - также выходец из Калининградской области. Он возглавлял регион в 2010-2016 годах, позже на протяжении полутора лет был полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, к которому относится Калининградская область.

В этот же период Воробьев служил федеральным инспектором по Республике Карелия. В 2018 году он был назначен помощником Цуканова - месяц спустя после перехода последнего на должность полпреда в УрФО. В 2015 году калининградское издание Rugrad.eu сообщало, что Воробьев "считается одним из ближайших людей команды Николая Цуканова, с которым он работает с 2005 года".

О задержании Воробьева ФСБ сообщила утром в пятницу, 5 июля. В сообщении ведомства говорилось, что он подозревается в государственной измене. Других подробностей его дела не сообщалось.

Воробьев - действительный государственный советник 3-го класса. В 2018 году он был отмечен благодарственным письмом президента России, сообщал сайт полпредства.

Статья о государственной измене (ст. 275 УК РФ) предполагает наказание сроком от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.