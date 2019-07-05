Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Ливии продолжается вооруженный конфликт между признанным ООН правительством и Ливийской национальной армией под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара

В Ливии двое россиян были арестованы по обвинению в попытке оказать влияние на предстоящие всеобщие выборы, сообщило агентство Блумберг. Источник Би-би-си сказал, что задержанные - петербургский политтехнолог, по данным СМИ, связанный с Евгением Пригожиным, и переводчик.

Ранее Блумберг сообщал, что сын Муаммара Каддафи Саиф аль-Ислам рассчитывает на поддержку Москвы в борьбе за пост президента.

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Блумберг в своей публикации ссылается на оказавшееся в его распоряжении письмо. Оно, как пишет агентство, было направлено прокуратурой международно-признанному правительству страны, базирующемуся в Триполи.

В письме, по данным Блумберг, говорится, что граждане России были вовлечены в "организацию встречи" с Саифом аль-Исламом Каддафи - сыном свергнутого руководителя страны и возможным кандидатом на пост президента.

Имена арестованных россиян в сообщении агентства не приводятся. Как пишет Блумберг, третий россиянин сумел покинуть страну до того, как силы безопасности пришли за его компаньонами.

В Ливии задержан 53-летний политтехнолог Максим Шугалей, который, по данным Би-би-си и издания "Проект", работал на президентских выборах в Мадагаскаре в интересах российского бизнесмена Евгения Пригожина. Об этом Русской службе Би-би-си сообщил источник, близкий к Шугалею.

Второй задержанный - Самер Хасан Сайефан, гражданин России арабского происхождения, который работал переводчиком, сообщил собеседник Би-би-си.

До начала работы в Африке Шугалей помогал кандидатам на региональных выборах в России. Среди его клиентов были кандидаты от "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России". Он сам несколько выдвигался в депутаты, но ни разу не побеждал на выборах.

Данные на ноутбуках и картах памяти, найденных у подозреваемых, свидетельствуют о том, что они работали на компанию, которая "специализируется на оказании влияния на выборы, которые должны пройти в нескольких африканских государствах", включая Ливию, пересказывает письмо Блумберг.

Саиф аль-Ислам Каддафи пользуется поддержкой некоторых чиновников в Москве, утверждает при этом агентство, которому не удалось получить комментарий российских властей.

После публикации Блумберга МИД России заявил, что в Москве "обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан". "Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам", - сказали в министерстве РИА Новости.

Поддерживаемые ООН власти Ливии планировали провести выборы в первой половине этого года, но они до сих пор не состоялись.

Media playback is unsupported on your device Конфликт и двоевластие в Ливии: что происходит?

В стране продолжается вооруженный конфликт между признанным ООН правительством национального единства и Ливийской национальной армией под предводительством фельдмаршала Халифы Хафтара, выступающим на стороне парламента.

Нужна поддержка

В конце 2018 года Блумберг сообщал, что Саиф аль-Ислам Каддафи обратился к российским властям с просьбой поддержать его на предстоящих выборах. По данным агентства, он рассчитывал как на финансирование кампании, так и на посредничество при переговорах с ливийскими властями.

Замглавы российского МИД России Михаил Богданов тогда заявлял, что Каддафи должен быть частью политического процесса в Ливии.

Президент России Владимир Путин на этой неделе заявил, что Москва поддерживает равные отношения как с официальным правительством Ливии, так и силами фельдмаршала Хафтара. При этом он подчеркнул, что Россия - не та страна, которая должна вносить ключевой вклад в урегулирование в Ливии.

"Мы не уклоняемся, но не хотим погружаться в эту проблему с головой", - говорил Путин.