Иран объявил о новом нарушении ядерной сделки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По словам Аббаса Аракчи, обогащение урана сверх лимита начнется в ближайшие часы

Иран объявил, что нарушит условия ядерной сделки 2015 года и превысит лимит обогащения урана.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи заявил, что Иран хотел бы придерживаться условий сделки, но этому мешают сами европейские страны, не выполняющие своих обещаний.

Заявление иранской стороны стало очередным нарушением условий договора.

В мае Иран увеличил производство обогащенного урана, который может применяться как в атомных реакторах, так и для создания ядерного оружия.

В стране и без того накоплен запас обогащенного урана, превышающий объемы, оговоренные в условиях ядерной сделки.

Выступая на пресс-конференции, Аракчи сообщил, что Иран начнет обогащение урана до уровней выше 3,67% в ближайшие часы.

При этом Аракчи подчеркнул, что Иран не станет выходить из ядерной сделки или аннулировать ее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональд Трамп еще в прошлом году вышел из ядерной сделки с Ираном

Но в письме, адресованном Евросоюзу, говорится, что Иран не намерен далее подчиняться ограничениям, наложенным на него в соответствии с ядерным договором.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с президентом Ирана Хасаном Роухани и выразил "серьезную озабоченность" по поводу того, что может произойти в случае, если стороны откажутся от сделки.

В свою очередь Хасан Роухани призвал европейские страны к немедленным шагам для спасения этой сделки.

Соединенные Штаты вышли из этого соглашения еще в 2018 году и с тех пор ужесточили свои санкции в отношении Ирана.