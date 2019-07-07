Авария бензовоза с туристами на цистерне в Свердловской области: не меньше трех погибших

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Погибшие и пострадавшие пассажиры ехали прямо на цистерне

Авария произошла на 44-м километре дороги Карпинск - Кытлым в ночь на 7 июля. По предварительным данным, автоцистерна, перевозившая топливо, съехала с дороги и загорелась. Погибли не менее трех человек.

Двое туристов попросили водителя бензовоза подвезти их до трассы, позже к ним присоединились еще восемь туристов - водитель разрешил сесть прямо на цистерну. Они были участниками ежегодного международного марафона "Конжак".

Во время движения водитель потерял управление - предположительно, отказали тормоза. Цистерна съехала с дороги и от удара загорелась. Прибывшие на место пожарные потушили огонь. В ликвидации последствий ДТП были задействованы сотрудники МЧС, областной Службы спасения, ГИБДД и медики.

Глава городского округа Краснотурьинск Александр Устинов заявил агентству ТАСС, что в результате происшествия погибли четыре человека. Минздрав Свердловской области сообщает о трех погибших.

Семеро пострадавших, по данным минздрава, были доставлены в больницы. Как сообщает екатеринбургское издание 66.ru, среди пострадавших пять мужчин в возрасте от 24 до 53 лет, женщина и 14-летний подросток.

Пострадавшие были доставлены в Краснотурьинскую городскую больницу, Детскую городскую клиническую больницу № 9 и в Городскую травматологическую больницу № 36 Екатеринбурга.

Полиция установила, что водитель бензовоза был пьян. Он задержан, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, лицом, находившимся в состоянии опьянения.

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Погибшие и пострадавшие в результате ДТП — жители Свердловской области.