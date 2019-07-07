Иран нарушает ядерную сделку, но винит в этом Запад. Это конец соглашению?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Иранские чиновники заявили, что в ближайшие часы лимит на обогащение урана будет нарушен

Иран заявил, что намерен превысить лимит обогащения урана, установленный договором 2015 года, целью которого было положить конец ядерным амбициям иранского руководства.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи заявил, что Иран не хочет отказываться от ядерной сделки, но при этом обвинил Европу в том, что она сама не выполняет данных обещаний.

Соединенные Штаты вышли из ядерного договора с Ираном еще в 2018 году и с тех пор ввели против Тегерана еще более жесткие санкции, которые заметно отражаются на иранской экономике.

Новое заявление Ирана стало очередным нарушением условий договора.

В мае Тегеран уже объявил, что увеличит производство обогащенного урана, который можно использовать и в качестве топлива для атомных реакторов, и для производства ядерного оружия.

В стране и без того уже накоплены запасы обогащенного урана, превышающие лимит, обусловленный договором.

Иран продолжает настаивать на том, что не намерен создавать ядерное оружие.

О чем именно заявил Иран?

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран предъявил остальным странам, подписавшим с ним договор - а это Китай, Франция, Германия, Россия и Великобритания, - ультиматум: в 60-дневный срок принять меры для его защиты от американских санкций.

Выступая в воскресенье на пресс-конференции по случаю окончания этого срока, Аракчи заявил, что Иран в ближайшие часы вновь приступит к обогащению урана до концентрации, превышающей 3,67%, для производства топлива для атомной электростанции в Бушере.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Иран настаивает на том, что обогащенный уран нужен в качестве топлива для атомных реакторов

Ранее иранские чиновники говорили о концентрации в 5%, в то время как оружейный уран обогащается до 90% или более.

Однако представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди отметил, что Иран не станет производить топливо для своего реактора в Тегеране, для которого требуется концентрация в 20%.

"Мы станем обогащать уран по мере необходимости, - заявил он. - В настоящий момент для реактора в Тегеране нам не требуется обогащенный уран".

Аракчи заявил также, что теперь каждые 60 дней Иран будет снижать обязательства, взятые на себя по условиям договора 2015 года.

При этом он подчеркнул, что Иран не отказывается от решения проблемы дипломатическим путем, но при условии, что с него будут сняты санкции.

В свою очередь представитель МАГАТЭ сообщил, что инспекторы этой организации пришлют в штаб-квартиру отчет о происходящем , "как только они удостоверятся в том, что обстоятельства изменились".

Анализ

Корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Маркус

Крах сделки 2015 года, призванной сдержать ядерные амбиции Тегерана, теперь выглядит еще более неизбежным.

Иранская политика нарастающих нарушений условий этого договора призвана, как это видится Тегерану, вынудить европейские страны снизить эффект экономических санкций, введенных Соединенными Штатами.

Однако в реальности Европа мало чем способна помочь иранской экономике, переживающей тяжелый кризис. В Европе хотели бы сохранить сделку, но вынуждены разрываться между интересами Тегерана и Вашингтона.

Таким образом, после выхода Америки из договора все медленно, но верно вело к дипломатической катастрофе.

Вчерашняя телефонная беседа между Эммануэлем Макроном и Хасаном Роухани всего лишь выиграла чуть больше времени для консультаций. Европа всеми силами старается оттянуть момент, когда придется объявить, что ядерная сделка с Ираном закончилась.

Но если Иран и далее продолжит нарушать лимиты и ограничения, это станет неизбежностью.

Какова реакция на заявление Ирана?

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что новое заявление Ирана стало "очень и очень опасным шагом", и вновь призвал Францию, Германию и Великобританию ввести санкции против Тегерана.

Министр энергетики Израиля Юваль Штайниц также подверг критике этот шаг иранского руководства, сказав, что хотя увеличение производства обогащенного урана и является "умеренным", в целом же Иран "начал движение в сторону ядерного оружия".

Накануне заявления иранского МИДа с президентом Ирана Хасаном Роухани встречался французский президент Эммануэль Макрон, выразивший "серьезную озабоченность" по поводу того, что может произойти в случае, если договор с Ираном утратит силу.

По итогам этой встречи французская сторона заявила, что лидеры двух стран договорились "к 15 июля рассмотреть условия возобновления диалога между заинтересованными сторонами".

Сам же Роухани призвал Европу начать действовать во имя спасения договора.

Что представляет из себя ядерная сделка с Ираном?

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) был подписан шестью странами в 2015 году с целью ограничить иранскую ядерную программу.

Тегеран согласился допустить на свои ядерные объекты международных инспекторов и ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену введенных против него жестких экономических санкций.

По условиям этой сделки Ирану разрешается производить лишь слабообогащенный уран с концентрацией в 3-4%, который можно использовать в качестве топлива для атомных электростанций.

Ирану также не разрешается накапливать запасы низкообогащенного урана свыше 300 кг.

По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, запас в 1050 кг может быть в дальнейшем обогащен для создания оружейного урана, достаточного для одной бомбы.