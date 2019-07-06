Субботний гей-парад в Лондоне стал крупнейшим в истории

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В Лондоне проходит ежегодный гей-парад, который стал крупнейшим в истории по числу участников.

Красочное шествие началось на Портленд-плейс, пересекло Оксфорд-серкус и далее по Риджент-стрит, Трафальгарской площади и Уайтхоллу дошло до здания парламента.

Мэр Лондона Садик Хан в заявлении приветствовал его участников.

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В этом году ЛГБТ-активисты и сочувствующие отмечают полувековой юбилей важнейшего для них события - "Стоунволлского бунта" в Нью-Йорке.

В ночь на 28 июня 1969 года полиция намеревалась провести рейд в баре "Стоунволл-инн", известном как место сбора геев, что по тем временам являлось обычной практикой. Этой попытке силой воспротивились либерально настроенные жители богемного квартала Гринвич-вилледж. Акции протеста продолжались несколько дней.

Первое массовое публичное выступление в защиту секс-меньшинств получило огромный резонанс. По словам историка Дэвида Картера, это было для гей-движения тем же, что и падение Бастилии для Французской революции.

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В память о Стоунволле гей-парады во всем мире обычно проводятся в конце июня - начале июля.

Два года назад британские гей-активисты праздновали другое значимое событие: 50-летие декриминализации гомосексуализма в Англии и Уэльсе.

Накануне парада они напомнили о том, что в Северной Ирландии пока не узаконены гей-браки, а в ряде государств секс-меньшинства вообще подвергаются преследованиям, и призвали британский бизнес не иметь дела с такими странами.

Мэр Садик Хан считает, что в борьбе за равноправие "достигнут огромный, огромный прогресс, но успокаиваться рано".

Не далее как в мае этого года лесбийская пара была избита в лондонском ночном автобусе группой молодых людей.

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В этом году к мероприятию впервые официально примкнула английская футбольная ассоциация.

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Участник первого в истории Лондона гей-парада Дон Пеппер говорит, что тогда все выглядело иначе.

"Нас было не больше тысячи, никто не наряжался, водители машин неодобрительно гудели, и после шествия не было никаких мероприятий", - вспоминает он.

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