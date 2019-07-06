Крестины королевского младенца Арчи. Принц Гарри и Меган вновь отошли от традиции
Церемония состоялась в субботу в церкви Виндзорского замка - главной королевской резиденции, неподалеку от которой поселились принц Гарри и Меган.
Традиционно крестины младенцев монарших кровей - публичное мероприятие. Последним виновником подобного торжества год назад был племянник принца Гарри - принц Луи, третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских.
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Однако принц Гарри и его американская супруга Меган сразу после рождения сына в мае дали понять, что не собираются растить монарха из восьмого правнука королевы Елизаветы II - седьмого в очереди на престол.
Сначала они дали ему нетрадиционное для королевской династии имя - Арчи Харрисон.
Затем решили оставить его без титула. Как первенец герцога Арчи мог бы быть графом или лордом, но волею родителей пойдет по жизни просто как господин Арчи Маунтбеттен-Виндзор.
Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд еще тогда разглядел серьезные указания на то, что молодые родители не собираются воспитывать Арчи как королевского отпрыска.
Крестины лишь укрепили его в этом мнении.
"Все указывает на крайне необычный формат королевского мероприятия, что подтверждает стремление герцога и герцогини Сассекских растить сына Арчи вдали от сторонних глаз. Предыдущие представления о публичности таких событий, похоже, забыты парой, стремящейся делать все по-своему", - пишет он.
Королева не пришла
Среди друзей и родственников на крестинах ожидались герцог и герцогиня Кембриджские без детей, мать Меган Дориа Рэгленд и отец принца Гарри, наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской.
Королева Елизавета II крестины пропустила ввиду занятости.
Традиционно двор раскрывает имена крестных отца и матери. Но не в этот раз.
Мероприятие не транслировалось по телевидению и на него не пустили прессу. Дворец пообещал лишь распространить фотографии по окончании.
Однако некоторые традиции все же были соблюдены.
Крестил Арчи архиепископ Кентерберийский водой из реки Иордан. Из лондонского Тауэра привезли купель из позолоченного серебра в форме лилии, которую британская королевская семья использует с 1841 года.
Ее сделали по заказу королевы Виктории для крещения ее старшей дочери. Тогда же сшили парчово-кружевную крестильную сорочку, которая износилась к 2008 году, после чего стали использовать копию.
В нее и облачили Арчи.