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Церемония состоялась в субботу в церкви Виндзорского замка - главной королевской резиденции, неподалеку от которой поселились принц Гарри и Меган.

Традиционно крестины младенцев монарших кровей - публичное мероприятие. Последним виновником подобного торжества год назад был племянник принца Гарри - принц Луи, третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских.

Однако принц Гарри и его американская супруга Меган сразу после рождения сына в мае дали понять, что не собираются растить монарха из восьмого правнука королевы Елизаветы II - седьмого в очереди на престол.

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Сначала они дали ему нетрадиционное для королевской династии имя - Арчи Харрисон.

Затем решили оставить его без титула. Как первенец герцога Арчи мог бы быть графом или лордом, но волею родителей пойдет по жизни просто как господин Арчи Маунтбеттен-Виндзор.

Корреспондент Би-би-си по делам королевской семьи Джонни Даймонд еще тогда разглядел серьезные указания на то, что молодые родители не собираются воспитывать Арчи как королевского отпрыска.

Крестины лишь укрепили его в этом мнении.

"Все указывает на крайне необычный формат королевского мероприятия, что подтверждает стремление герцога и герцогини Сассекских растить сына Арчи вдали от сторонних глаз. Предыдущие представления о публичности таких событий, похоже, забыты парой, стремящейся делать все по-своему", - пишет он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королева Елизавета Вторая знакомится с новорожденным Арчи

Королева не пришла

Среди друзей и родственников на крестинах ожидались герцог и герцогиня Кембриджские без детей, мать Меган Дориа Рэгленд и отец принца Гарри, наследник престола принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской.

Королева Елизавета II крестины пропустила ввиду занятости.

Традиционно двор раскрывает имена крестных отца и матери. Но не в этот раз.

Мероприятие не транслировалось по телевидению и на него не пустили прессу. Дворец пообещал лишь распространить фотографии по окончании.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Крестины сына принца Гарри - важный день для фанатов королевской семьи

Однако некоторые традиции все же были соблюдены.

Крестил Арчи архиепископ Кентерберийский водой из реки Иордан. Из лондонского Тауэра привезли купель из позолоченного серебра в форме лилии, которую британская королевская семья использует с 1841 года.

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Ее сделали по заказу королевы Виктории для крещения ее старшей дочери. Тогда же сшили парчово-кружевную крестильную сорочку, которая износилась к 2008 году, после чего стали использовать копию.

В нее и облачили Арчи.