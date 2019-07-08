Мат в эфире, органы осужденных на продажу и мидии любят тишину - что нужно знать 8 июля

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Между Британией и США назревает дипломатический скандал из-за преданных огласке писем посла.

Британский посол в США сэр Ким Дэррок в донесениях на родину называл администрацию Дональда Трампа неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной. Электронная переписка британского дипломата просочилась в прессу, первой ее опубликовала газета Mail on Sunday.

Британский МИД назвал хулиганством утечку конфиденциальных документов, но не стал ставить под сомнение достоверность опубликованных депеш.

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Отмена авиасообщения между Россией и Грузией негативно скажется на туристическом потоке из России, который рос на протяжении последних нескольких лет. В 2018 году, по данным грузинских властей, каждый пятый турист в Грузии был из России.

По данным Национальной администрации туризма Грузии, только в мае этого года россияне нанесли более 172 тысяч визитов в Грузию (рост на 53,2% по сравнению с прошлым годом), а всего с начала года в страну въехали 540 тысяч россиян.

В Ассоциации туроператоров России сообщили, что в Грузии сейчас находятся около 5-7 тысяч организованных туристов из России, самостоятельных путешественников - втрое больше.

На платформе change.org в субботу появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение между Россией и Грузией.

Что происходит в затопленном Тулуне?

Правообладатель иллюстрации MCHS Russia/TASS Image caption Паводки в Иркутской области начались из-за проливных дождей

Несколько районов Иркутской области оказались затоплены 27 июня. Люди знали, что реки могут выйти из берегов, однако очень многие не позаботились о своем имуществе из-за того, что МЧС и местные власти призывали не паниковать и только запастись водой на несколько дней.

По официальным подсчетам, из-за паводков в Иркутской области погиб 21 человек, еще 13 числятся пропавшими без вести, более 300 были госпитализированы.

Больше всего пострадал город Тулун, где проживают больше 40 тысяч человек, - дома на окраинах Тулуна располагаются у берегов реки или в низинах. Вода уничтожила или подтопила около 1,5 тысяч домов, где проживали более трех тысяч человек.

"Нужно что-то менять"

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Крещение королевского отпрыска

Принц Гарри и Меган покрестили младенца Арчи.

Традиционно крестины младенцев монарших кровей - публичное мероприятие. Последним виновником подобного торжества год назад был племянник принца Гарри - принц Луи, третий ребенок герцога и герцогини Кембриджских.

Однако принц Гарри и его американская супруга Меган сразу после рождения сына в мае дали понять, что не собираются растить монарха из восьмого правнука королевы Елизаветы II - седьмого в очереди на престол.

Крестины королевского младенца Арчи. Принц Гарри и Меган вновь отошли от традиции

Мат в прямом эфире

Грузинская телекомпания "Рустави-2", ведущий которой в прямом эфире нецензурно высказался в адрес Владимира Путина, в ночь на понедельник временно прекратила вещание.

Как заявил гендиректор Ники Гварамия, сотрудникам "Рустави-2" угрожает опасность из-за акции протеста у здания телекомпании.

Ведущий телеканала Георгий Габуния в своей воскресной передаче "P.S." 7 июля обратился к президенту России Владимиру Путину, используя бранную лексику.

Грузинские власти выступили с резким осуждением поступка телеведущего. "Это война провокаторов против своей страны, грязная и отвратительная игра с безопасностью государства и граждан", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

С аналогичными заявлениями выступили министр иностранных дел Грузии, спикер парламента, мэр Тбилиси и президент Саломе Зурабишвили.

"Разъединение страны на два лагеря, подстрекательство внешнего противостояния и разжигание напряженности в регионе недопустимо с нашей стороны! Это служит или провоцированию новой войны, или это реванш за незаконченный переворот? В любом случае, это действие против страны! То, что непозволительно для Грузии, это он позволил себе! Это называется нанесением ущерба государственным интересам!" - написала она на своей странице в "Фейсбуке".

Около сотни активистов пришли к зданию телекомпании, требуя от Георгия Габунии публичных извинений.

Гендиректор "Рустави-2" Ника Гварамия заявил, что телекомпания не разделяет формы выражения Георгия Габунии.

"В рамках канала такое выражение своего мнения канал считает категорически недопустимым и неприемлемым для стандартов и редакционной политики канала. Следовательно, мы обязательно обсудим этот вопрос в рамках саморегулирования канала и обязательно примем соответствующее решение в отношении автора", - заявил Ника Гварамия.

Слова телеведущего раскритиковали и в грузинской оппозиции. Вместе с тем противники правящей партии выступили против вмешательства властей в свободу слова. Так, депутат парламента от Европейской Грузии Серги Капанадзе считает тревожной реакцию на произошедшее со стороны правящей команды.

"Не менее беспокоит то, что каждая такая эпатажная выходка влечет излияние иррациональных сумбурных чувств и оценок на Facebook. Например: Рустави-2 финансируется из России; Ворт будет нас бомбить; Готовят почву для российской агрессии; Рустави-2 финансируется Бидзиной (Иванишвили)", - написал он.

К утру вещание "Рустави-2" было возобновлено.

Американский капитализм не так уж плох

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Многие утверждают, что доходы среднего класса в США не растут вот уже несколько десятилетий, что, в свою очередь, привело к росту популизма, пишет в Financial Times старший научный сотрудник Peterson Institute Уильям Клайн.

Но, продолжает он, если посмотреть внимательно на статистические данные, то не стоит утверждать, что капитализм американского типа больше не работает.

По его мнению, следует использовать более правильный индекс цен в исторической перспективе, принимать во внимание факт, что число людей в средней американской семье сокращается, а также отдавать себе отчет, с каким именно годом в прошлом проводятся сравнения.

Если сравнивать доходы средней семьи по сравнению с 1960-ми годами, то они выросли на 50%. При этом в 1967 году средняя американская семья состояла из 3,3 человек, а в 2017-м - из 2,5.

Более того, средний доход будет продолжать расти, так как последствия финансового кризиса 2008 года уходят в прошлое.

Экономическое положение средних и низших классов оказывается лучше, чем думают многие, пишет Уильям Клайн в Financial Times.

Органы на продажу

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Согласно новому закону, принятому в Иране, люди, приговоренные к смертной казни, могут заранее согласиться, что их органы могут быть проданы для трансплантации, пишет Daily Telegraph.

Ассоциация хирургов Ирана резко осудила это решение, заявив, что оно подорвет репутацию профессии, а также престиж Ирана на международной арене.

Газета цитирует профессора Али Джафаряна, главу отделения трансплантации печени при больнице имени Хомейни в Тегеране, по словам которого ни один хирург в Иране не будет следовать этому закону, так как он "противоречит морали и принципам профессии".

Нехватка органов для трансплантации в Иране привела к тому, что там возник черный рынок, и люди открыто публикуют сообщения, что готовы отдать одну из своих почек, иногда всего лишь за 200 долларов.

До сих пор единственной страной, где использовались органы казненных заключенных, был Китай. Там эта практика была запрещена в 2015 году, хотя до сих пор поступают сообщения, что она продолжается.

Мидии боятся шума

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Daily Telegraph пишет, что нам всем грозит дефицит мидий, так как им мешает шум, производимый человеком.

Ученые двух шотландских университетов исследовали колонии мидий в прибрежных водах Великобритании и обнаружили, что повышенный уровень шума приводит к повышенному уровню стресса для этих двустворчатых моллюсков.

Исследователи собрали мидий на побережье неподалеку от Эдинбурга и проследили, как они реагируют на шум. Половине отловленных мидий проигрывали звук мотора корабля или катера, а другие жили в тишине и спокойствии.

Те, что слышали шум моторов, поглощали на 13% меньше кислорода по сравнению с теми, что не слышали шума.

Это означает, что подверженные шуму моллюски растут медленнее и медленнее размножаются.

Хотя у мидий нет ушей, они в состоянии определить уровень шума в окружающих водах, пишет Daily Telegraph.

Последние цари

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Стриминговая платформа Netflix решила снять полуигровой, полудокументальный шестисерийный фильм "Последние цари" о Николае II и его близких и дальних родственниках.

Корреспондент Би-би-си внимательно просмотрела все шесть серий картины и обнаружила множество несуразностей.

Соцсети уже несколько дней смеются над президентом Трампом, так как тот во веуслышание заявил, что в XVII веке в Америке были аэропорты. Посмотрите сами: