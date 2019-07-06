Взрыв в торговом центре во Флориде: большие разрушения, 22 человека ранены

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Полиция продолжает обследовать место взрыва

На торговой площади в городе Плантейшн в штате Флорида в субботу произошел мощный взрыв. На этой территории располагаются несколько магазинов и ресторанов.

По данным полиции, травмы получили 22 человека, им оказывается помощь в городских больницах, но их жизни вне опасности.

"На нынешний момент смертельных случаев не зафиксировано", - сообщила журналистам сержант Джессика Райан вскоре после взрыва.

Размещенные в соцсетях видеокадры показывают сцены эвакуации людей из поврежденного взрывом гимнастического зала и десятки изуродованных автомашин.

Полиция обратилась к местным жителям с призывом воздержаться от посещения торгового центра, пока там ведется расследование. На место взрыва доставлены полицейские собаки.

Глава пожарной службы города сообщил, что причина взрыва пока остается неустановленной, но среди завалов обнаружены остатки разорванных газовых труб.

Взрыв был настолько мощным, что, по словам местных жителей, его было слышно за несколько километров.