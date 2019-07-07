Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Могу заверить: мы готовы к жестким сокращениям", - заявил глава Deutsche Bank Кристиан Шивинг

Deutsche Bank объявил о сокращении 18 тысяч рабочих мест, большинство из которых - в Лондоне и Нью-Йорке. Решение о массовых увольнениях последовало за провалом переговоров о слиянии с конкурирующим Commerzbank.

Правительство Германии поддерживало план о слиянии двух банков, ожидая, что на национальном рынке появится новый лидер. Банки, однако, пришли к выводу, что сопутствующие сделке риски перевешивают возможную выгоду.

Глава Deutsche Bank Кристиан Шивинг в мае сообщил на ежегодном собрании акционеров, что намерен ускорить трансформацию банка, сфокусировавшись на прибыльных и растущих бизнесах.

"Могу заверить: мы готовы к жестким сокращениям", - говорил банкир.

Deutsche Bank в упадке

Сокращения, которые одобрил в воскресенье наблюдательный совет банка, затронут 18 тысяч человек - примерно пятую часть всего персонала Deutsche Bank.

В Лондоне, где сосредоточены крупнейшие инвестиционные операции банка, будут уволены почти 8 тысяч человек.

Deutsche Bank на протяжении многих лет фиксирует спад показателей своего инвестиционного бизнеса и неоднократно предпринимал попытки исправить ситуацию. Нынешний план предполагает самые масштабные изменения и уже привел к отставке одного топ-менеджера.

В пятницу банк объявил об уходе главы инвестиционного подразделения Гарта Ричи.

За 2018 год акции банка подешевели на четверть, а в прошлом месяце их цена опускалась ниже 6 евро, но с тех пор бумаги отыграли часть потерь - в пятницу они стоили 7,18 евро на закрытии торгов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В конце прошлого года в штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски

Наряду с плохими финансовыми показателями удар по банку нанес ряд скандалов. В конце прошлого года в штаб-квартире Deutsche Bank прошли обыски по делу об отмывании денег. Немецкие правоохранители выясняли, был ли персонал банка замешан в открытии офшорных счетов, на которые поступали деньги, полученные от незаконной деятельности.

Кроме этого, банк был вовлечен в другой крупный скандал, связанный с отмыванием денег через датский Danske Bank. В прошлом году Danske Bank выявил многомиллиардные сомнительные сделки, проведенные через его эстонское подразделение.

Deutsche Bank признал, что обрабатывал некоторые транзакции эстонского подразделения Danske Bank, но заявил, что прекратил сотрудничество с банком в 2015 году после обнаружения сомнительных операций.