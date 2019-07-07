Россияне впервые выиграли чемпионат мира по пляжному волейболу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вячеслав Красильников и Олег Стояновский - первые россияне, выигравшие чемпионат мира по пляжному волейболу

Россияне Олег Стояновский и Вячеслав Красильников выиграли в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге. Это первое золото мирового первенства, завоеванное россиянами в этом виде спорта.

В финальном матче Стояновский и Красильников встречались с немцами Юлиусом Толе и Клеменсом Виклером. Россияне проиграли первый сет, но сумели взять второй и выиграть на тай-брейке.

Бронзовые награды выиграли норвежцы Андерс Бернтсен Моль и Кристиан Сандлие Серум, которые в матче за третье место победили американский дуэт Три Борна и Тревора Крэбба. Женский чемпионат мира, проходивший в Гамбурге в эти же дни, выиграли канадки Сара Паван и Мелисса Хамана-Паредес.

Официальные чемпионаты мира по пляжному волейболу проводятся с 1997 года. В 2017 году Вячеслав Красильников в паре с Никитой Ляминым заняли третье место на чемпионате в Вене.

В этом виде спорта традиционно успешны бразильцы - представители этой страны выигрывали чемпионат мира семь раз (турнир проводится раз в два года).