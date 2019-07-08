Обсерватория Джодрелл-Бэнк получила статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Правообладатель иллюстрации Loop Images Image caption Телескоп Ловелла - главная достопримечательность комплекса

Британская обсерватория Джодрелл-Бэнк стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

С момента основания в 1945 году обсерватория была в авангарде астрономических исследований, а во времена "космической гонки" отслеживала советские и американские космические корабли.

Обсерватория расположена в графстве Чешир. Она - часть научного комплекса университета Манчестера.

Ее главная достопримечательность - телескоп Ловелла.

Джодрелл-Бэнк - последнее пополнение престижного списка ЮНЕСКО.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Советский космонавт Валерий Быковский (слева), трижды побывавший в космосе, встретился с основателем Джодрелл-Бэнк сэром Бернардом Ловеллом в 1967 году

Комитет Всемирного наследия проводит свою ежегодную сессию с 30 июня по 10 июля в Азербайджане. На ней решается, каким объектам, имеющим значение для всего человечества, присвоить почетный статус.

Объекты Всемирного наследия охраняются международными договорами.

Исследования в обсерватории Джодрелл-Бэнк начались в 1945 году, когда физик сэр Бернард Ловелл приехал работать в Манчестер.

Здесь начались работы в новейшей в те годы области - радиоастрономии, где для получения представлений об устройстве Вселенной используются радиоволны, а не видимый свет.

Обсерватория Джодрелл-Бэнк

Правообладатель иллюстрации Anthony Holloway Image caption Телескоп Ловелла едва не остался недостроенным - бюджет внезапно был исчерпан

На момент постройки в 1957 году телескоп Ловелла был крупнейшим в мире, сегодня он - третий по величине

Во время Карибского кризиса в 1962 году Джодрелл-Бэнк был частью британской системы раннего предупреждения о ядерной атаке

Телескоп Ловелла отслеживал первую мягкую посадку космического аппарата на Луне в 1966 году и напечатал первую фотографию лунной поверхности

Телескоп обладает настолько высокой чувствительностью, что сотрудникам запрещено пользоваться мобильными телефонами, а микроволновая печь на кухне спрятана в специальный металлический ящик

С просьбой о присвоении обсерватории статуса объекта Всемирного наследия Великобритания впервые обратилась в 2010 году, когда Джодрелл-Бэнк попал в британский список претендентов на это звание.

Профессор Тереза Андерсон, директор Центра открытий Джодрелл-Бэнк, сказала: "Это замечательная новость и большой день в истории Джодрелл-Бэнк. Это увековечит и новаторскую работу сэра Бернарда Ловелла и других ученых, и ведущие мировые исследования, продолжающиеся в обсерватории по сей день".

"Мы этого добились! Джодрелл-Бэнк теперь - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Почти 10 лет назад я и профессор Тим О'Браен начали этот процесс, и для меня было честью услышать удар молотка, утверждающий это решение. Огромное спасибо всем, кто нам помогал!" - написала Андерсон в своем "Твиттере".

Представительница университета Манчестер заявила, что обсерватория соответствует судейским критериям и благодаря своим научным достижениям является "шедевром человеческого творческого гения".

Правообладатель иллюстрации University of Manchester Image caption Сэр Бернард Ловелл (в центре) и его коллеги стали пионерами радиоастрономии

На территории Джодрелл-Бэнк также находится штаб-квартира SKA (Square Kilometre Array, "Антенная решетка в один квадратный километр") - международного проекта по созданию крупнейшего радиотелескопа в мире путем связи тысяч антенн и приемников в Африке и Австралии.

Обсерватория - один из 32 объектов Всемирного наследия на территории Соединенного Королевства (еще один - Стоунхендж). Во всем мире таких объектов примерно 1100.

В год Джодрелл-Бэнк посещают более 185 тысяч человек.

В 2018 году университет Манчестера получил 12 млн фунтов из Фонда национальной лотереи и еще 4 млн - от министерства культуры, СМИ и спорта для создания нового Центра открытий при обсерватории.