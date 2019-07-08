British Airways поплатится за небрежность в обращении с личными данными пассажиров

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За небрежное обращение с персональными данными клиентов британская авиакомпания British Airways оштрафована на рекордную сумму в 183 млн фунтов стерлингов (229 млн долларов США).

Это первый случай применения нового законодательства о защите персональных данных и самый большой штраф за допуск утечки данных клиентов в истории Великобритании.

В сентябре 2018 года хакеры украли данные о 380 тыс. транзакций на сайте British Airways, получив номера и CVV-коды банковских карт клентов. Тогда компания заявила, что стала жертвой злонамеренной, изобретательной и преступной хакерской атаки и обещала возместить клиентам понесенный ими ущерб.

8 июля британское правительственное агентство по защите информации выписало BA штраф в размере 1,5% годового оборота компании, взятого за 2017 год. По недавно вступившему в силу закону о регулировании всеобщей защиты информации штраф мог быть и намного больше - до 4%.

Авиакомпания заявила, что удивлена и разочарована решением британского правительственного агентства. Однако комиссар по защите информации Элизабет Денем сослалась на ясные требования закона: "Если вам доверили персональную информацию, вы должны ее беречь. Если организация не может защитить данные от утечки, потери или кражи, это не просто неудобство".

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До сих пор самым крупным наказанием за ненадлежащее обращение с личными данными в Британии был штраф в 500 тыс. фунтов, наложенный на Facebook после скандала с компанией Cambridge Analytica.

Что говорят пассажиры British Airways?

В откликах на новость о рекордном штрафе BA на странице Би-би-си в "Фейсбуке" сочувствие авиакомпании высказывают немногие.

"Мою кредитку склонировали хакеры, спасибо BA, и передо мной не извинились и не предложили никакой компенсации", - гласит один из самых популярных комментариев.

"Очень доволен. Они отменили нашу поездку в отпуск, когда мы сидели в самолете из-за ужасной IT-системы".

Другие британские читатели замечают, что штраф BA будет переложен на плечи пассажиров за счет повышения цен.

У авиакомпании есть неделя, чтобы опротестовать штраф.