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Международный уголовный суд в Гааге признал бывшего конголезского лидера повстанцев Боско Нтаганду виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе убийстве, изнасиловании и вербовке детей-солдат во время конфликта на востоке Демократической республики Конго в 2002-2003 годах.

Нтаганда, известный по прозвищу Терминатор, сам сдался властям в 2013 году, придя в посольство США в Демократической республике Конго.

Нтаганда служил в армиях Руанды и ДРК, а в 2012 году возглавил мятеж в конголезской армии и участвовал в создании новой повстанческой группировки M23.

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Адвокаты Нтаганды настаивали на том, что их подзащитный сам был жертвой, поскольку еще ребенком был завербован боевиками.

Это четвертый подсудимый Международного уголовного суда (МУС), признанный виновным в крайне тяжких преступлениях. МУС действует в Гааге с 2002 года. Юрисдикцию суда признают 124 государства, однако США, Россия, Китай, Ирак, Ливия и Индия отказываются признавать его полномочия над своими гражданами.

Кто такой Боско Нтаганда?

Экс-лидеру конголезских боевиков, прославившихся своей жестокостью, сейчас 45 лет. Он вырос в Руанде, подростком бежал от геноцида своего племени тутси в Демократическую Республику Конго.

В 17 лет Нтаганда взял в руки оружие и с тех пор воевал - то в рядах мятежников, то в качестве солдата регулярной армии, как на территории ДР Конго, так и Руанды.

Международный уголовный суд заочно предъявил ему первые обвинения еще в 2006 году за насильственную вербовку детей в ряды боевиков. В 2008 году Нтаганда возглавлял повстанческие силы, ответственные за массовое убийство мирных жителей в городке Киванджа, когда жертвами стали около 150 мужчин, женщин и детей.

Несмотря на это, в 2009 году отряды Нтаганды были включены в состав национальной армии ДР Конго, а сам он возведен в чин генерала. Через три года он снова возглавил мятеж, создав группировку М23. Восстание обернулось новой гражданской войной, в результате которой более 800 тысяч конголезцев стали беженцами.

Когда борьба за власть внутри группировки М23 обострилась и Боско Нтаганда стал терять свое влияние в ней, он явился в американское посольство и сдался.

Чем занимается Международный уголовный суд?

МУС расположен в Гааге. Суд проводит расследование преступлений против человечества, геноцида и военных преступлений и привлекает к ответственности виновных.

Как правило это касается крупных военных конфликтов и гражданских войн, когда национальные правительства не в состоянии провести расследование или сами являются виновниками подобных преступлений.

За время деятельности суда были признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки до 18 лет лидеры вооруженных группировок, воевавшие в Демократической республике Конго, Мали и других африканских странах.

В январе МУС оправдал экс-президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо, которому инкриминировались преступления против человечности.

Прокуроры МУС также расследуют действия американских военных в Афганистане и события российско-грузинской войны 2008 года.