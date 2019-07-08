Реакция на мат в адрес Путина: депутаты задумались над запретом "Боржоми"

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Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в эфире своей воскресной передачи "P.S." по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, в том числе оскорбляя его матом. Выходку ведущего раскритиковали и грузинские, и российские власти - в "Единой России" даже предложили снова запретить вино, воды и денежные переводы.

"Это война провокаторов против своей страны, грязная и отвратительная игра с безопасностью государства и граждан", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.

Президент Грузии Саломе Зурабашвили заявила, что своим поступком ведущий нанес ущерб государственным интересам страны.

"Разъединение страны на два лагеря, подстрекательство внешнего противостояния и разжигание напряженности в регионе недопустимо с нашей стороны! Это служит или провоцированию новой войны, или это реванш за незаконченный переворот? В любом случае, это действие против страны! То, что непозволительно для Грузии, это он позволил себе! Это называется нанесением ущерба государственным интересам!" - написала она в своем "Фейсбуке".

Руководство телеканала "Рустави 2" выпустило заявление с извинениями перед аудиторией, в котором признало, что высказывание ведущего не соответствовало редакционным стандартам.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию Москвы на высказывание ведущего "Рустави 2".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

"Что касается упомянутых оскорблений в адрес и нашей страны, и нашего президента, то, конечно, мы их считаем абсолютно неприемлемыми, мы их решительно осуждаем. Мы отмечаем, что действительно все руководство Грузии - и президент, и премьер-министр, и парламентарии, и спикер парламента - решительно осудили эту выходку.

Безусловно, подобного рода поведение, будь оно спровоцировано кем-то, желающим еще более осложнить российско-грузинские отношения, или будь оно последствием абсолютного безумия, но, конечно же, это недостойно грузинского народа. Это народ, который имеет очень давнюю историю, богатейшие культурные традиции. И, конечно, это большой позор для грузин - то, что произошло" (цитата по РИА Новости).

Сергей Неверов, вице-спикер Госдумы

"Мы видим, что по-прежнему в Грузии присутствуют русофобские настроения, это подвергает опасности граждан России. Мы видим, как разные бесчинствующие элементы нападают на наших туристов, останавливают наших туристов, срывают георгиевские ленточки.

В этих условиях, конечно, мы считаем, что подобные действия недопустимы. Мы сегодня на Совете Госдумы поднимем вопрос о прекращении поставок из Грузии вина, воды и о запрете денежных переводов в республику Грузия" (Российские власти запретили импорт грузинских вин и минеральной воды в 2006 году. Запрет действовал до 2013 года.).

Эти меры "необходимы в связи с тем, что те недружественные действия, которые сегодня предпринимаются в отношении граждан РФ, должны иметь адекватную оценку". "Сегодня мы на Совете этот вопрос поднимем, чтобы выйти на палату с таким решением. Думаю, коллеги из других фракций это решение поддержат".

МИД России

"Категорически осуждаем беспрецедентную по своей низости выходку с неприемлемыми выпадами в нецензурных выражениях в адрес российского руководства, устроенную на грузинском телеканале "Рустави-2". Рассматриваем это как еще одну открытую провокацию грузинских радикальных сил, направленную на подрыв российско-грузинских отношений. Нынешний вопиющий инцидент - яркий пример того, куда заводит оголтелая русофобия.

Отмечаем, что в этот раз - в отличие от нападения 20 июня на членов российской парламентской делегации - грузинские власти не стали оправдывать радикалов, а нашли в себе силы отмежеваться от провокаторов и осудить их поведение. Видим и то справедливое возмущение, с которым произошедшее воспринято в грузинском обществе".

Вячеслав Володин, председатель Госдумы

"В Грузии ситуация продолжает ухудшаться. Постоянное провоцирование конфликта с Россией, дестабилизация политической обстановки нужны радикальным силам в Грузии, цель которых - свержение действующей власти.В таком неприемлемом поведении нет ничего удивительного, поскольку действия радикалов направляются Госдепартаментом США и их марионеткой Михаилом Саакашвили, которые давно сделали русофобию основой всей своей политической деятельности. Очевидно, что произошедшее недавно в грузинском парламенте и вчерашняя выходка - звенья одной цепи" (цитата по Интерфаксу).

Пропустить Twitter пост , автор: @M_Simonyan Безусловно, грузины народ прогрессивный, но вряд ли они успели так сильно оторваться от своих кавказских корней.



Ч.Т.Д. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 8 июля 2019 г.

Владимир Джабаров, первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам

"Эта ситуация не просто возмутительна. Я поражён той гадостью, которую позволили себе на крупном телеканале. Этот журналист оскорбил не президента, а всю нашу страну. Необходимо, чтобы Следственный комитет России возбудил уголовное дело против этого негодяя по факту оскорбления российского лидера. Я бы пошёл дальше и ввёл торговое эмбарго, жёсткую санкционную политику... Думаю, реакция последует незамедлительно, посмотрим, что скажут в Европе" (цитата по RT).

Евгений Примаков, депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по международным делам

"Грузинское телевидение в лице персонажа Габунии настолько глубоко пробило дно, что удивиться по-настоящему уже будет сложно. Да, президент Грузии осудила персонажа Габунию. Но извинений не прозвучало. Видимо, пауза от отмены прямых рейсов до сего дня затянулась. Будет продолжение. Жаль, что из-за персонажа Габунии и упоротого телеканала прилетит всему этому государству. Но так и будет.

Что же касается российско-грузинских отношений, то их нужно морозить. Холод оздоравливает" (из его телеграм-канала).

Сергей Калашников, член комиссии Совфеда по информационной политике

"Не надо нашему государству реагировать на этот хулиганский поступок журналиста, обсуждать возможность каких-то мер в его отношении. Реагировать - это значит опускаться на его уровень. Мы несколько болезненно реагируем на то, что кто-то на нас косо посмотрел или что кто-то матерится. Это лишь показывает отсутствие культуры этих лиц, не более того. Но Луна от этого на Землю не упала" (цитата по РИА Новости).

Георгий Цурцумия, президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России

"Я уверен, что это была заранее подготовленная омерзительная провокация для усугубления конфликтной ситуации между нашими странами. Я искренно надеюсь, что руководство России не будет реагировать на данную провокацию".