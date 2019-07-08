Россия выслала спецназовца из Того. Он говорит, что спасал оппозиционеров

Правообладатель иллюстрации Refugee.ru Image caption Бозобэйиду Батома приносил правозащитникам документы об увольнении из вооруженных сил Того

Россия после отказа в политическом убежище депортировала гражданина республики Того Бозобэйиду Батома, сообщают правозащитники. Они опасаются, что на родине его может ждать тюрьма - будучи военным, он отказался выполнить приказ об убийстве лидера оппозиции.

О высылке тоголезца Русской службе Би-би-си рассказали в комитете "Гражданское содействие", который помогал ему в попытках получения убежища.

По данным правозащитников, 42-летний Батома - бывший гвардеец боевого подразделения. На родине он сначала участвовал в разгоне оппозиционных митингов, а затем отказался выполнить приказ об убийстве лидера оппозиции. Кроме того, после оппозиционного марша он отпустил на свободу двоих протестующих, писала "Новая газета". Тогда он попал в тюрьму.

В 2014 году ему удалось бежать в соседнюю Гану. Там, по данным правозащитников, его ждал один из оппозиционеров, которого он спас из заключения. Из Ганы он прилетел в Москву.

"Большая часть информации нам известна с его слов. Он неоднократно проходил интервью у нас и в управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев. Кроме того, у него на руках есть документы об увольнении из вооруженных сил и документ об увольнении его младшего брата, который тоже был военным", - рассказала Би-би-си Наталья Прокофьева, советник по миграционным вопросам комитета "Гражданское содействие".

Балашиха, Беларусь, Брянск

Как писала "Новая газета", Батома поселился в квартире с другими тоголезцами в подмосковной Балашихе.

"В сентябре 2015 года (до этого Батома почти год пытался подать обращение, но его документы не принимали) управления Федеральной миграционной службы отказала тоголезцу в статусе беженца, назвав его слова о преследовании по политическим мотивам домыслами", - писало издание.

Он безуспешно оспаривал это решение в суде и обращался в управление верховного комиссариата ООН по делам беженцев, где его признали нуждающимся в международной защите. Организация готовила документы для его переселения в другую страну.

"Не дождавшись переселения, он выехал на территорию Беларуси, где обратился за убежищем к местным властям", - писала "Новая газета".

По словам Прокофьевой, в Беларуси он провел полгода и тоже получил отказ. "В тот же день было принято решение о реадмиссии в Российскую Федерацию. По соглашению с Россией в подобных случаях расходы по депортации берет на себя Российская Федерация. На территорию России он прибыл 20 июня, но решение о депортации в Того было принято 18 июня", - говорит правозащитница.

Тоголезца из Беларуси переправили в Брянскую область. "За время нахождения на территории Брянской области заявлений установленного образца о предоставлении временного убежища от Бозобэйида Батома и его законного представителя не поступало", - сообщило в воскресенье областное управление МВД. Прокофьева утверждает, что адвокат "Гражданского содействия" такое заявление подавал.

В "Гражданском содействии" считают, что в случае возвращения на родину африканцу грозит заключение под стражу, пытки и, вероятно, смерть.

Что происходит в Того

Тог - небольшое государство в Западной Африке. Это одна из беднейших стран как в мире, так и в Африке. Показатель ВВП на душу населения, по данным Международного валютного фонда, составляет в Того 752 доллара (в России - 12 тысяч долларов).

В республике более 14 лет продолжаются внутренние конфликты, начавшиеся после смерти президента Гнассингбе Эйадемы, правившего страной на протяжении 38 лет. Сейчас президентом является сын бывшего главы государства Фор Эссозимна Гнассингбе.

По данным организации Freedom House, исследующей состояние свобод в разных странах, Того имеет статус "частично свободного" государства (статус России - "несвободное государство").