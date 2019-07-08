Украинский канал отменил телемост с Москвой после реакции властей

Правообладатель иллюстрации AFP/GettyImages

Украинский телеканал NewsOne объявил об отмене телемоста "Надо поговорить", который планировалось провести вместе с каналом "Россия-1". Ранее врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) попросил президента безотлагательно созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по этому поводу.

В заявлении канала говорится, что попытка организовать площадку для обсуждения "без политиков и одиозных пропагандистов" привела к тому, что в отношении NewsOne была начала массированная информационная атака. "Со вчерашнего вечера [поступали] и прямые угрозы физической расправы в отношении журналистов и их близких", - утверждают на телеканале.

Проведение телемоста между Москвой и Киевом с участием канала NewsOne накануне анонсировал ведущий программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1". Телемост "Надо поговорить" был запланирован на пятницу, 12 июля, и должен был начаться в 18:00.

Реакция Киева

Эти планы вызвали резкую реакцию в Киеве, в том числе со стороны президента Владимира Зеленского.

"Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - вновь поделить нас с вами на два лагеря. Одному лагерю политики расскажут: конечно, давайте поговорим, надо забывать обиды, мы же братские народы", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в "Фейсбуке".

Второй лагерь, по выражению Зеленского, "политики призовут возмутиться и, прикрываясь патриотизмом, пойдут зарабатывать баллы на выборы".

Возмущение по поводу планируемого телемоста в числе прочих выразил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, который требовал вмешательства со стороны СБУ.

"Я хочу призвать сегодня СБУ немедленно отреагировать на брутальное нарушение законов, также призываю нацсовет по ТВ немедленно провести заседание и рассмотреть вопрос о лишении антиукраинских СМИ лицензии на вещание", - сообщил Парубий еще до того, как врио главы СБУ инициировал экстренное заседание СНБО.

Телемост может стать "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", заявляли на канале NewsOne, сравнив намеченный эфир с телемостами СССР - США в 1980-е годы, которые вели Владимир Познер и Фил Донахью.

"Сравнивать это недоразумение с телемостом США - СССР в 1986 году, между различными идеологиями и пропагандистскими машинами - дешевая манипуляция", - ответил на это секретарь СНБО Александр Данилюк.

Врио главы СБУ Иван Баканов попросил Зеленского безотлагательно созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором "принять решение о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам, которые осуществляют вещание под логотипами "112. Украина" и NewsOne", сказано в сообщении СБУ.

Чей канал

Канал NewsOne принадлежит депутату Верховной рады Украины от "Оппозиционного блока" Тарасу Козаку, украинские СМИ связывают телеканал с политиком Виктором Медведчуком - лидером движения "Украинский выбор" и экс-главой администрации президента Леонида Кучмы.

Политик приходится кумом президенту России Владимиру Путину и остается одним из немногих украинских политиков, открыто выражающих пророссийскую позицию. Медведчук занимался обменом пленных в Донбассе и приезжал в Москву накануне президентских выборов на Украине.

До победы Владимира Зеленского на президентских выборах Медведчук входил в трехстороннюю группу по урегулированию конфликта на востоке Украины, однако новая администрация заявила, что не видит его дальше в роли переговорщика.

"Реванш уже не просто "скребется в дверь, - осудил идею телемоста премьер-министр Украины Владимир Гройсман в "Фейсбуке". - Он уже заходит в квартиры украинцев через каналы кума Путина. Обращаюсь к журналистам и руководителям канала. Вспомните, с кем у нас война на востоке, кто убивает наших ребят на Донбассе, разрушает украинские города и аннексировал Крым. Вспомните - и откажитесь от этого проекта. Не играйте на руку врагу!"

"Это не телемост, а телемина. Это - угроза национальной безопасности", - раскритиковали анонсированный эфир в партии "Голос" рок-музыканта Святослава Вакарчука. "Данный проект - это безусловная легализация пропагандистского российского контента через украинские масс-медиа", - заявили в "Европейской солидарности" экс-президента Петра Порошенко.

"Проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо", - написала в "Фейсбуке" лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. А журналист и депутат Мустафа Найем назвал телемарафон "мягкой попыткой привить стокгольмский синдром стране".

Зеленский за переговоры

Зеленский в своем видеообращении предложил вместо теледебатов провести переговоры с участием Путина в Минске.

"А теперь хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас в Минске", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владимир Зеленский назвал идею проведения теледебатов "опасным пиар-ходом перед выборами"

В Кремле затруднились прокомментировать инициативу Зеленского. "Пока я не готов как-то отвечать. Это же абсолютно новый формат", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, "во-первых, нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, во-вторых, нужно понять, что это за новый формат предлагается".

"Дело в том, что США не являются участниками Нормандского процесса, и как быть с Минскими договоренностями, под которыми стоят подписи участников Нормандского процесса, но не стоят подписи никаких представителей США", - добавил Песков.

Минские соглашения - это международные соглашения о выходе из конфликта на востоке Украины. Документ представляет собой план выполнения мирных договоренностей, достигнутых сторонами конфликта еще в сентябре 2014 года, но так и не претворенных в жизнь. Соглашения были подписаны руководителями Германии, Франции, Украины и России.

Что говорили на канале NewsOne

Журналисты телеканала NewsOne до отмены эфира заявляли, что проведение телемоста - "журналистский долг".

"Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и нынешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России", - было сказано в более раннем заявлении телеканала.

Планировалось, что ведущими телемоста с российской стороны будут Мария Ситтель и Андрей Малахов, с украинской - Елена Кирик и Василий Голованов.

Пресс-секретарь ВГТРК Виктория Арутюнова сказала Би-би-си, что не комментирует реакцию властей Украины на планируемый телемост между Москвой и Киевом.

После заявления украинского канала об отказе участвовать в телемарафоне в пресс-службе ВГТРК заявили, что не видят "никаких оснований для отмены телемоста".