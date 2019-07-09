RT и Sputnik не пустили на конференцию о свободе СМИ в Британии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Президент России Владимир Путин вручает цветы главному редактору RT Маргарите Симоньян на церемонии вручения наград (в мае Симоньян была награждена орденом Александра Невского)

Российскому телеканалу RT и информационному агентству Sputnik было запрещено посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".

В конференции Global Conference for Media Freedom на этой неделе должны принять участие около тысячи журналистов, представителей гражданского общества и властей. Британский МИД, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации RT и Sputnik.

Российское посольство в Лондоне назвало это решение "прямой дискриминацией российского телеканала по политическим мотивам".

Представитель МИД Британии в свою очередь заявил: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России".

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИДа в своем телеграм-канале. "Ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели", - написала она.

Представитель Кремля Дмитрий Песков абсурдом назвал отказ телеканалу RT и агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы.

Российские дипломаты обвиняют Британию в преследовании телеканала. "В качестве причины была указана якобы исчерпанная квота на количество представителей СМИ, приглашаемых на мероприятие - и это при том, что RT подал заявку несколько недель назад, - говорилось в заявлении российского посольства, опубликованном еще в пятницу. - Отказ в аккредитации ложится в русло многомесячной травли RT со стороны британских политических деятелей, государственных структур, включая медиарегулятор Ofcom".

"Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании. Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране", - говорится в заявлении.

Расследование Ofcom

Телеканал RT, поддерживаемый российскими властями и ранее известный как Russia Today, в последние годы расширил вещание в Великобритании и США, пытаясь позиционировать себя как альтернативу средствам массовой информации в обеих странах.

В декабре британский регулятор Ofcom пришел к выводу, что канал допустил семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ при освещении отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии в Солсбери.

По мнению Ofcom, российский телеканал нарушил принцип непредвзятости.

"Мы сообщили RT, что рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры, - говорилось в сообщении регулятора. - В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива".

Одно из нарушений Ofcom нашел в программе Sputnik. Проверка проводилась в связи с поступившей жалобой. Ведущие Джордж Гэллоуэй и Гаятри Пертиви обсуждали отравление в Солсбери с Александром Некрасовым, который был представлен как "бывший советник Кремля и российского правительства".

Гость ток-шоу называл покушение на Скрипалей "плохо спланированной провокацией", призванной отвлечь британцев от внутриполитических проблем. Как отмечал регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде.