RT и Sputnik не пустили на конференцию о свободе СМИ в Британии
Российскому телеканалу RT и информационному агентству Sputnik было запрещено посещать конференцию по вопросам свободы прессы в Лондоне из-за их "активной роли в распространении дезинформации".
В конференции Global Conference for Media Freedom на этой неделе должны принять участие около тысячи журналистов, представителей гражданского общества и властей. Британский МИД, который выступил организатором конференции, отказал в аккредитации RT и Sputnik.
Российское посольство в Лондоне назвало это решение "прямой дискриминацией российского телеканала по политическим мотивам".
Представитель МИД Британии в свою очередь заявил: "Мы не аккредитовали RT и Sputnik из-за их активной роли в распространении дезинформации. Хотя невозможно удовлетворить все запросы на аккредитацию, журналисты со всего мира посещают конференцию, в том числе из России".
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала заявление британского МИДа в своем телеграм-канале. "Ни одного примера этой дезинформации они, конечно, так и не привели", - написала она.
Представитель Кремля Дмитрий Песков абсурдом назвал отказ телеканалу RT и агентству Sputnik в аккредитации на конференцию по свободе прессы.
Российские дипломаты обвиняют Британию в преследовании телеканала. "В качестве причины была указана якобы исчерпанная квота на количество представителей СМИ, приглашаемых на мероприятие - и это при том, что RT подал заявку несколько недель назад, - говорилось в заявлении российского посольства, опубликованном еще в пятницу. - Отказ в аккредитации ложится в русло многомесячной травли RT со стороны британских политических деятелей, государственных структур, включая медиарегулятор Ofcom".
"Нельзя придумать лучшей иллюстрации истинного положения со свободой СМИ в Великобритании. Однако на конференции, насколько можно понять, предполагается обсуждать положение журналистов где угодно в мире, но только не в этой стране", - говорится в заявлении.
Расследование Ofcom
Телеканал RT, поддерживаемый российскими властями и ранее известный как Russia Today, в последние годы расширил вещание в Великобритании и США, пытаясь позиционировать себя как альтернативу средствам массовой информации в обеих странах.
В декабре британский регулятор Ofcom пришел к выводу, что канал допустил семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ при освещении отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипала и его дочери Юлии в Солсбери.
По мнению Ofcom, российский телеканал нарушил принцип непредвзятости.
"Мы сообщили RT, что рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры, - говорилось в сообщении регулятора. - В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива".
Одно из нарушений Ofcom нашел в программе Sputnik. Проверка проводилась в связи с поступившей жалобой. Ведущие Джордж Гэллоуэй и Гаятри Пертиви обсуждали отравление в Солсбери с Александром Некрасовым, который был представлен как "бывший советник Кремля и российского правительства".
Гость ток-шоу называл покушение на Скрипалей "плохо спланированной провокацией", призванной отвлечь британцев от внутриполитических проблем. Как отмечал регулятор, у ведущего и гостя программы сильно совпадала точка зрения. Их диалог сводился к подрыву официальной позиции британского правительства, которая в программе была обозначена в ограниченном виде.