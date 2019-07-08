Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По данным музея, ежегодно посмотреть на "Ночной дозор" приходит около 2 млн человек

В понедельник утром в амстердамском музее Рейксмюсеум началась беспрецедентная реставрация работы Рембрандта "Ночной дозор".

Вовлеченные в процесс реставраторы, историки и искусствоведы называют происходящее "Операция "Ночной дозор".

"Потому что планирование реставрации было сродни планированию военной операции", - объясняет генеральный директор музея Тако Диббитс.

В 9 часов утра по местному времени в специально построенном семиметровом стеклянном павильоне команда из 12 экспертов приступила к возрождению известного полотна.

Наблюдать за их работой смогут не только посетители музея, но и многомиллионная аудитория по всему миру через онлайн-трансляцию, следить за которой можно будет на сайте музея.

Шедевр Рембрандта

"Ночной дозор" занимает главное место в экспозиции Рейксмюсеум. Ради размещения этой картины музей, построенный в 1885 году, был перестроен в 1906-м.

Рейксмюсеум входит в двадцатку самых посещаемых музеев мира. По оценкам сотрудников музея, посмотреть на картину ежегодно приходят около двух миллионов человек.

Последний раз "Ночной дозор" реставрировался в 1975 году, после того как голландский учитель порезал полотно ножом. На этот раз запущены сразу два процесса - исследования нюансов живописи и реставрации.

Эксперты надеются, что не только продлят жизнь шедевру для будущих поколений, но и смогут с помощью новейших технологий приоткрыть тайны живописи Рембрандта.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Строительство и сборка стеклянного павильона доставили музею немало хлопот

Искусствоведы хотят понять, как художник создавал свое полотно в 1642 году: был ли у него предварительный набросок, какие изменения он вносил в ходе работы.

Ожидается, что работа над картиной продлится 10 месяцев.

Сложные перемещения

Строительство стеклянной конструкции, внутри которой будет происходить реставрация, само по себе новый опыт такого рода.

Металлические скобы, поддерживающие конструкцию, изготовлены по специальному заказу в Бельгии. Транспортировка многометровых стеклянных витрин потребовала тщательного планирования.

Перед отправкой деталей в музей рабочие провели тестовую сборку павильона.

Сборка внутри музея была завершена в минувшую субботу.

А в воскресенье, как только ушли последние посетители, 25 человек с помощью гидравлических лифтов и специальных тележек переместили 337-килограммовую картину в зал, где будет проходить реставрация, и водрузили ее на подобие штатива.

Внутри стеклянного пространства должны быть тщательно учтены такие моменты, как влажность воздуха, вибрация поверхностей и вентиляция.

"Ночной дозор" перемещали всего несколько раз за последние 150 лет. В одном из таких случаев картину транспортировали в бункер в прибрежных дюнах в начале Второй мировой войны.