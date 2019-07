Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Экс-супруга Пола Маккартни заявила, что очень рада и чувствует себя отомщенной

Бывшая модель и экс-супруга участника "Битлз" Пола Маккартни Хизер Миллз получит солидное вознаграждение от принадлежащей Руперту Мердоку News Group Newspapers в качестве компенсации за клевету.

Скандал вокруг незаконной прослушки телефонных разговоров знаменитостей, среди которых была Миллз и ее сестра Фиона, привел к закрытию некогда популярного таблоида News of the World.

В ходе слушаний в Высоком суде Лондона News Group Newspapers сообщила, что согласилась принести публичные извинения и выплатить "значительную сумму в качестве компенсации за причиненный вред".

Сумма компенсации не разглашается, однако сама Миллз заявила журналистам возле здания суда, что это "крупнейшая в британской судебной истории выплата по иску о клевете в СМИ".

На слушаниях в суде сестры рассказали, что замечали, как с их телефонами происходит что-то странное, и на каждом шагу в неожиданных местах встречали репортеров и фотографов.

Хизер Миллз заявила, что ее благотворительная работа в различных фондах пострадала из-за фактически разрушенной репутации. По ее словам, статьи о ее жизни, опубликованные в различных изданиях, не основывались на конкретных источниках.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Таблоид News of the World прекратил свое существование, когда редакция была уличена в заговоре с целью незаконного прослушивания граждан. В скандал была вовлечена и лондонская полиция

Экс-модель сообщила, что мирное соглашение касается деятельности News of the World c 1999 по 2010 годы.

"Я чувствую радость", - заявила Миллз журналистам у задния суда, добавив, что главным мотивом для десятилетней судебной тяжбы было стремление добиться правосудия.

Редакция одного из самых тиражных британских таблоидов News of the World была уличена в незаконном прослушивании телефонов в 2011 году. Редактор гаезты Энди Коулсон был признан виновным в заговоре и провел в тюрьме несколько месяцев.

Судебные приговоры получили еще несколько журналистов газеты. Медиакорпорация News Corp, возглавляемая Рупертом Мэрдоком, в 2011 году закрыла газету.

Судебные иски по поводу нарушения неприкосновенности частной жизни против издателей News of the World были поданы рядом известных публичных персон, в том числе актером Хью Грантом.

Адвокаты, представляющие интересы пострадавших от прослушки - в том числе организованной газетами Sun и Mirror - сообщили в начале мая, что общая сумма выплат для урегулирования всех исков, вероятно, достигнет 1 млрд фунтов. Половина этой суммы, с учетом судебных издержек, уже выплачена.