В Томске стартовала мусорная реформа. И город завалило отходами

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Жители Томска уже неделю жалуются на скопление мусора во дворах. В городе сменилась компания, которая вывозит отходы, и у нее не хватает контейнеров. Жители жалуются на вонь, антисанитарию и предлагают свозить мусор к зданию мэрии.

В Томске неделю продолжается мусорный коллапс. Во дворах города скапливаются пластиковые пакеты с бытовыми отходами, их не успевают вывозить, а во многих местах не хватает контейнеров.

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Ситуация резко ухудшилась 1 июля, когда в городе официально начал работу новый региональный оператор - муниципальное предприятие "Спецавтохозяйство" (САХ).

Вонь и антисанитария

В этот день многие жители Томска обнаружили, что мусорные контейнеры в их дворах перевернуты. Из некоторых дворов их вообще увезли, а новых емкостей не появилось. Жители вынуждены складывать мусор на землю.

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"Работы по обслуживанию всего города легли на плечи одной компании - регионального оператора, - который просто не справляется с объемом работ", - говорит представительница томской экологической организации "Зеленый луч" Мария Дериглазова.

Во многих местах мусор уже убрали и поставили новые баки, но на некоторых площадках контейнеров нет до сих пор. Кроме того, новый оператор и его подрядчик не знают адресов, у них не отработаны маршруты, и из-за этого отходы вывозятся несвоевременно, признавал мэр Томска Иван Кляйн.

Жители жалуются на неприятный запах. Мусор растаскивают птицы и бродячие животные. В соцсетях звучат призывы отвозить мусор к дверям мэрии или "Спецавтохозяйства".

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"Обидно за город, буквально за несколько дней превратили дворы в помойки. Еще обидней от отношения регионального оператора САХ к своим обязанностям. Мало того, что они вовремя не поставили контейнеры, так те, что потом привезли, на них без слез не взглянешь - покореженные, с облезшей краской", - сказала Би-би-си жительница Октябрьского района Евгения Солдатова.

"Сволочизм"

Заммэра Томска Вячеслав Черноус сообщал, что контейнеры перевернуты или отсутствуют на площадках, которые обслуживала компания "Сорнет", прекратившая вывоз мусора с 1 июля в связи с началом работы единого регионального оператора.

По словам чиновника, "Сорнет" обслуживал 380 из 3,5 тысяч контейнерных площадок, то есть на эту компанию приходилось около 10% площадок.

Власти утверждают, что компания обещала сдать в аренду или продать контейнеры. Мэр Томска Иван Кляйн сообщал, что стороны не договорились о цене. Он назвал действия оператора "сволочизмом".

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"Сорнет" перевернул свои контейнеры, потому что после прихода единого оператора юридически не имел права вывозить мусор, сказал порталу Томск.ру гендиректор компании Иван Булатов.

"Тара действительно была перевернута нами 30 июня, для того, чтобы ее не заполнили мусором, который с понедельника я транспортировать не имею права. 30 июня у нас был последний рабочий день, тара является нашей собственностью, а мусор - нет", - сказал Булатов.

Он также сказал, что переговоры о продаже или аренде тары были, но коммерческих предложений на бумаге "Сорнет" не получал, поэтому компания перевернула контейнеры и впоследствии вывезла их.

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Булатов заявил агентству "РИА Томск", что в переговорах о контейнерах стороны не достигли понимания по нескольким вопросам: "Не то что низкая стоимость [аренды]. Вопрос тут даже не в цене, а в понимании механизма передачи, оценки имущества, сроков аренды".

Что будет дальше?

Мэр поручил задействовать в уборке мусорных площадок дворников и даже студенческие отряды.

"Спецавтохозяйство" должно заменить около 1200 контейнеров. При этом в целом потребность предприятия в новых контейнерах превышает более 3 тысяч, заявлял Кляйн.

Администрация города объявляла конкурс на закупку емкостей, но на него никто не заявился из-за низкой цены. Сейчас власти объявили новый аукцион, однако по нему контейнеры удастся закупить только к концу года в связи с длительностью процедуры.

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Кляйн извинился перед жителями: "Я прежде всего хочу извиниться перед горожанами за вот это состояние [с вывозом мусора], до которого сегодня доведено, за нерасторопность отдельных своих чиновников, за недобросовестность бизнесменов, которые допустили эту ситуацию".

8 июля стало известно, что своего поста лишился глава департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Роман Мазур. Губернатор региона Сергей Жвачкин признал, что Томск оказался не готов к старту реформы.

Не только Томск

Ранее сообщалось о трудностях с началом мусорной реформы в нескольких регионах: