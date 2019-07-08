Вино и запреты. О чем говорили на последнем рейсе из Москвы в Тбилиси

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Пока вокруг грузинского телеведущего Гиоргия Габунии разгорался скандал из-за матерных слова в адрес российского президента, авиакомпания "Аэрофлот" совершила последний прямой рейс из Москвы в Тбилиси. Корреспондент Би-би-си поговорила с пассажирами этого рейса.

Президент России Владимир Путин в июне подписал указ, запрещающий авиакомпаниям с 8 июля перевозить граждан России в Грузию. Компании прекратили продажу билетов. Грузинские авиакомпании также не смогут летать в Россию.

"Эта огромная очередь - в Тбилиси? Первый раз такое вижу", - спрашивает Алла, занимающая очередь на регистрацию в аэропорту Внуково.

Она обосновалась в Грузии несколько лет назад - купила квартиру и уже начала учить грузинский язык. Правда, дается он ей тяжело - говорить уже может, а вот понимать - пока не очень.

"А где вы учите? Я вот тоже пытаюсь, но грузинский сложный, конечно, - поставишь глагол в неправильной форме и весь смысл фразы рассыплется" - в той же очереди стоит Марина. Марина - молодой врач, ее муж из Грузии, год назад она переехала в Тбилиси из Москвы.

И Марина, и Алла живут в Тбилиси и бывают в России несколько раз в год - они уезжают обратно с огромными чемоданами разных мелочей, которых им не хватает в Грузии.

Через Ереван

7 июля - последний день, когда перелет был прямым: после начавшихся в июне антироссийских протестов Москва отменила прямое авиасообщение между странами.

Теперь попасть из Москвы в Тбилиси и обратно можно будет или с пересадками, или на автомобиле.

И Марина, и Алла относятся к новым правилам спокойно. "Я не боюсь запрета. Как раньше, во время прошлого запрета было - летали через Ереван. Просто в самолете ждёшь и снова взлетаешь", - рассказывает Алла.

Она приехала в Грузию после того, как в 2011 возобновились прямые перелеты - их не было с 2008 года. По ее словам, проблем с разговорами по-русски у нее никогда не возникало - кроме одного единственного случая. "Я пришла в магазин, попросила хлеб по-грузински. Продавщица меня что-то спросила, но этого я понять не смогла и говорю ей по-русски "Я не понимаю". Она смотрит на меня и говорит: "А почему я должна понимать?", - вспоминает Алла, подчеркивая, что это единственный случай за много лет.

В очереди на посадку много туристов, хотя сразу после начавшихся в Грузии антироссийских выступлений МИД рекомендовал россиянам не ездить в Грузию. Руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили сказал, что в общей сложности по стране россияне уже аннулировали до 60% гостиничных броней.

"Разговоры о вине"

"Туда нам повезло, мы летим прямым рейсом. А обратный рейс нам отменили, мы летим через Баку", - говорят несколько пассажиров.

Поменять билеты пришлось и Отару Бахтадзе, который также оказался на последнем рейсе.

"Я прилетел 4 числа [июля], у меня был рейс 8 числа обратно. Но раз так сложилось, что поменялась политика и отменили рейсы, я поменял на 7 число. Это плохо конечно, но кто хочет в Грузию приезжать и обратно, обязательно найдет пути как к нам прилететь", - говорит Отар, который работает в крупной гостиничной сети и для которого турпоток действительно важен. Он говорит, что сам летает в Москву не меньше трех раз в год, поэтому его жизнь действительно осложнится.

Самолет в Тбилиси практически забит.

- О, у вас виноградники? Я закончила МГИМО, но вы знаете, это была моя мечта всю жизнь. Расскажите мне поподробнее".

Под брифинг по безопасности на борту - на грузинском, потом на английском и потом на русском - высокий лысоватый мужчина и интеллигентная московская пенсионерка на переднем ряду заводят разговор о вине.

- ..кислородные маски выпадут автоматически..

- Нам остановить брожение очень сложно. Вообще, смотрите - есть два типа брожения…

- Наш самолет имеет четыре аварийных выхода

- Вообще с этим сортом мы просчитались. Там Саперави поспевает в конце сентября, а тут мы будем в июле его собирать.

- Командир готовится к взлёту. Проверьте, пристегнуты ли ремни безопасности.

Обсуждение нюансов классификации "ледяного вина" и натуральности дрожжей не может прервать даже необычное объявление на борту. Кроме высоты и температуры по громкой связи рассказывают, что прямые полеты между Россией и Грузией отныне запрещены - полностью для российских компаний и частично - для грузинских.

И тут же пассажиров спешат успокоить - грузинский перевозчик сзапускает рейс через Ереван с пересадкой около 40 минут, при этом из самолета можно даже не выходить.

"Ну вот только в Ереване мы ещё не бывали", - шумная компания рядом взрывается хохотом.

- А вы знали, что это последний рейс? Так сказать, в один конец?

- Да, знала. А где, вы говорите, хозяйство?

- Хванчкара. Это село такое...

Вино из разговоров материализуется в реальной жизни - на двухчасовом рейсе грузинского перевозчика наливают.

На посадке попутчики на переднем ряду переходят на терминологию, доступную только сомелье.

Экипаж благодарит за выбор авиакомпании. Никакого упоминания о том, что именно этот рейс - последний, так и не будет.

На земле многих пассажиров этого и других рейсов из городов России встречали семьи - взрослые и дети и букетами наперевес. Когда самолёт из Москвы приземлился, в центре Тбилиси уже шла новая акция протеста. Несколько сотен активистов пришли к зданию телекомпании "Рустави-2", требуя от Георгия Габунии публичных извинений.

Призыв ведущего Владимира Соловьева отказаться от грузинского вина в этот вечер возглавил топ Яндекс-новостей.