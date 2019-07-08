Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/Tass Image caption После ухода с поста главы Ингушетии Евкуров удалил свои аккаунты из соцсетей

Бывший глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен заместителем министра обороны России, говорится в президентском указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе также отмечается, что Евкурову присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.

До настоящего времени министру обороны было позволено иметь не более 11 заместителей, и все эти должности уже заняты. Однако одновременно с указом о назначении Евкурова вышел указ, расширяющий число заместителей министра обороны до 12.

"Евкуров - боевой генерал, человек заслуженный. У него немало врагов, несколько лет назад на него было совершено покушение. Поэтому после ухода с должности руководителя Ингушетии ему необходимо было обеспечить охрану и специальный транспорт. В случае с минобороны, все это для заместителя министра может быть обеспечено", - сказал Би-би-си федеральный чиновник, попросивший об анонимности, поскольку не уполномочен комментировать в СМИ кадровые назначения в минобороны.

24 июня Евкуров объявил, что добровольно оставляет пост главы Ингушетии. В своем заявлении он пожаловался на разобщенность народа и на отсутствие единства в обществе.

"Я отчетливо вижу, что сегодня оно (единство) проходит испытание на прочность. Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы - власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации - ответственны за то, что сегодня мы разобщены", - заявил Евкуров.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 2008 года. Очередной срок его полномочий истекал в 2023 году.

На прощальной встрече с коллективом администрации в Магасе Евкуров сообщил, что намерен удалить все свои аккаунты в соцсетях в связи с тем, что его дальнейшая работа не предполагает такой публичности.

Врио главы Ингушетии был назначен 60-летний экс-прокурор региона Махмуд-Али Калиматов, который ранее возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области.

3 июля стало известно, что Калиматов уволил семь советников Евкурова, а еще двух переназначил на свои должности.

Спорная граница

26 сентября 2018 года главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была официально определена в 1991 году, когда перестала существовать Чечено-Ингушская АССР.

Решение вызвало волну массовых протестов. Многие политологи отмечали, что акции сильно пошатнули позиции главы Ингушетии.

Media playback is unsupported on your device Протесты в Ингушетии: основные события

Уже в 2019 году на фоне второго витка противостояния все чаще стали звучать прямые призывы к отставке Евкурова. Одновременно все чаще власти обыскивали и задерживали активистов протестного движения.

28 марта народное собрание Ингушетии должно было рассмотреть во втором чтении новую редакцию закона о референдуме Республики Ингушетия, но за неделю до этого Евкуров отозвал документ из парламента, объяснив это "неоднозначной реакцией" на него в регионе.

Несмотря на это 26 марта в Магасе прошел согласованный митинг, который собрал, по разным данным, от четырех до 30 тысяч человек. После истечения заявленной продолжительности акции часть протестующих отказалась расходиться, объявив ее бессрочной. К протесту против передачи ингушских земель Чечне также добавилось требование отставки Евкурова.

Кто такой Юнус-Бек Евкуров?

Евкуров родился в июле 1963 года в северо-осетинском селе Тарское. Он получил военное образование: в 1989-м году закончил Рязанское воздушно-десантное командное училище, затем - в конце 1990-х - Военную академию имени Фрунзе, а в 2004 году - Военную академию генштаба Вооруженных сил.

В 1982 году Евкуров начал служить в российских вооруженных силах. В 1999 году он был одним из командующих операцией по переброске батальона Военно-воздушных сил (ВДВ) России из Боснии и Герцеговины в косовский город Приштина.

В 2000 году президент России Владимир Путин своим указом присвоил Евкурову за марш-бросок на Приштину звание Героя России.

В 2008 году Путин назначил Евкурова временно исполняющим обязанности главы Ингушетии. Как рассказывал сам Евкуров в интервью "Коммерсанту", занять пост главы Ингушетии ему предлагали еще с 2004 года.

"Проговаривали со мной этот вопрос - да. В 2004 году и позже. Я тогда говорил: найдите хорошего гражданского человека - экономиста там, предпринимателя или политика. Зачем опять военного", - рассказал он изданию. В июне 2009 году на Евкурова было совершено покушение.

В припаркованном автомобиле на обочине федеральной трассы "Кавказ" в Назрани сработало взрывное устройство, когда мимо проезжал кортеж Евкурова. Взрыв совершил смертник. В результате взрыва Евкуров получил ранение, его охранник, который находился с ним в одном автомобиле, погиб на месте.

В 2013 году депутаты ингушского парламента избрали его президентом республики на пять лет, а в 2018 он был переизбран на этот пост в третий раз.