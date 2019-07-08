Правообладатель иллюстрации Dmitry Astakhov/TASS Image caption Орешкин и Набиуллина разошлись во мнениях по поводу потребительских кредитов

Глава минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что центробанк раньше времени опубликовал данные Росстата по инфляции за июнь в России, и потребовал провести служебное расследование. В ЦБ его проводить отказались.

В понедельник утром Банк России со ссылкой на Росстат (подчиняется минэкономразвития) сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом, как утверждает Орешкин, Росстат на тот момент официально не публиковал данные по инфляции за июнь.

"Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу", - сказал министр.

Вскоре ЦБ заявил, что не видит необходимости в проведении служебного расследования, так как информация о месяцной инфляции была в открытом доступе на сайте Росстата с утра понедельника.

В итоге в Росстате признали, что сведения по уровню инфляции и правда появилась на сайте ведомства раньше запланированного времени по вине одного из входящих в структуру учреждений. Росстат также сообщил, что подобные сбои случались и ранее.

Жаркий спор из-за кредитов

В июне на Петербургском международном экономическом форуме Орешкин поспорил с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной по поводу потребительских кредитов.

Министр тогда утверждал, что неконтролируемый рост потребительского кредитования в России угрожает развитию экономики страны.

"Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы "пузыря" потребительского кредитования", - сказал Орешкин.

Набиуллина в ответ заявила, что темпы роста потребительского кредитования не выше, чем ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет серьезных рисков для российской экономики.

"Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов", - отмечала она.

В конце июня ЦБ опубликовал доклад, в котором утверждалось, что без роста потребительского кредитования рост экономики в первом квартале замедлился бы до нуля.

В ответ на это Орешкин опубликовал пост в "Фейсбуке", в котором довольно резко раскритиковал позицию ведомства Набиуллиной.

Под постом развернулся оживленный спор, к которому подключились в том числе известные экономисты.

Однако и на этом дискуссия не завершилась. В тот же день РБК опубликовал интервью с Орешкиным, где он снова рассказал об угрожающей ситуации с кредитами. В частности, по его словам, доля доходов, которую взявшие кредиты россияне вынуждены тратить на их обслуживание, уже превышает 40%.

"Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу ведет к тому, что реально надувается пузырь", - сетовал министр.