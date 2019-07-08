Министр экономики России раскритиковал центробанк. Это не первая пикировка между ведомствами
Глава минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что центробанк раньше времени опубликовал данные Росстата по инфляции за июнь в России, и потребовал провести служебное расследование. В ЦБ его проводить отказались.
В понедельник утром Банк России со ссылкой на Росстат (подчиняется минэкономразвития) сообщил, что инфляция в стране в июне замедлилась до 4,7% в годовом выражении. При этом, как утверждает Орешкин, Росстат на тот момент официально не публиковал данные по инфляции за июнь.
"Это абсолютно недопустимо. Попрошу своих коллег из Росстата и Банка России провести служебное расследование по этому поводу", - сказал министр.
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Вскоре ЦБ заявил, что не видит необходимости в проведении служебного расследования, так как информация о месяцной инфляции была в открытом доступе на сайте Росстата с утра понедельника.
В итоге в Росстате признали, что сведения по уровню инфляции и правда появилась на сайте ведомства раньше запланированного времени по вине одного из входящих в структуру учреждений. Росстат также сообщил, что подобные сбои случались и ранее.
Жаркий спор из-за кредитов
В июне на Петербургском международном экономическом форуме Орешкин поспорил с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной по поводу потребительских кредитов.
Министр тогда утверждал, что неконтролируемый рост потребительского кредитования в России угрожает развитию экономики страны.
"Мое мнение заключается в том, что наивысший риск рецессии в России мы можем получить из-за проблемы "пузыря" потребительского кредитования", - сказал Орешкин.
Набиуллина в ответ заявила, что темпы роста потребительского кредитования не выше, чем ипотечного, поэтому ситуация не является критической и не несет серьезных рисков для российской экономики.
"Люди берут кредиты не от хорошей жизни. Они берут кредиты, чтобы поддерживать уровень жизни в условиях не очень высокого темпа роста доходов", - отмечала она.
В конце июня ЦБ опубликовал доклад, в котором утверждалось, что без роста потребительского кредитования рост экономики в первом квартале замедлился бы до нуля.
В ответ на это Орешкин опубликовал пост в "Фейсбуке", в котором довольно резко раскритиковал позицию ведомства Набиуллиной.
Под постом развернулся оживленный спор, к которому подключились в том числе известные экономисты.
Однако и на этом дискуссия не завершилась. В тот же день РБК опубликовал интервью с Орешкиным, где он снова рассказал об угрожающей ситуации с кредитами. В частности, по его словам, доля доходов, которую взявшие кредиты россияне вынуждены тратить на их обслуживание, уже превышает 40%.
"Я уже целый год пытался им [ЦБ] объяснить, что отсутствие ограничений по платежу к доходу ведет к тому, что реально надувается пузырь", - сетовал министр.