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Удар по "Боржоми" в ответ на мат?

Госдума попросит правительство и президента России ввести экономические санкции против Грузии. Об этом говорится в проекте заявления, опубликованного в базе данных нижней палаты парламента после того, как ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния в эфире своей воскресной передачи "P.S." по-русски обратился к президенту России Владимиру Путину, оскорбляя его матом.

Действия ведущего раскритиковали и грузинские, и российские власти, а в "Единой России" предложили снова запретить грузинское вино, минуральные воды и денежные переводы.

Реакция на мат в адрес Путина: депутаты задумались над запретом "Боржоми"

Новости коротко

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Госдепартамент США одобрил продажу Тайваню 108 танков M1A2T "Абрамс" и примерно 250 переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер", а также комплектующих к ним на сумму более 2 млрд долларов.

Законопроект об экстрадиции, который привел Гонконг к крупнейшему политическому кризису, мертв, заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам. По ее словам, работа правительства над документом завершилась "полным провалом". Законопроект, позволяющий экстрадировать жителей автономного района в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, включая материковый Китай, вызвал самые массовые с 1997 года акции протеста.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переговоров с оппозицией на острове Барбадос при посредничестве правительства Норвегии.

Восемь человек погибли на юго-востоке Азербайджана в результате столкновения грузовика и микроавтобуса, сообщают местные СМИ.

Системы ПВО Саудовской Аравии сбили боевой беспилотник, запущенный йеменскими повстанцами-хуситами с целью атаки на гражданские объекты, заявил представитель сил саудовской коалиции. Ранее хуситы заявили о проведенных атаках с помощью дронов на аэропорт города Абха на юго-западе Саудовской Аравии и электростанцию Тихама.

Двое жителей Курска отсудили у минфина более 2 млн рублей компенсации, положенной им за клад, который они нашли и передали государству, а государство его потеряло. Решение вынес Ленинский районный суд города Курска. Во время ремонта дома супруги Снегиревы обнаружили бутылку с 260 золотыми монетами дореволюционной чеканки и отнесли их в полицию. По данным суда, монеты хранились в комнате вещественных доказательств УМВД России по городу Курску, после чего были направлены в Гохран России. Однако после вскрытия упаковки выяснилось, что вместо монет там лежат три гаечных ключа и канцелярский степлер. Возбуждено дело, воры пока не найдены.

Космический взгляд на Донбасс

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofiev/TASS Image caption По словам Серовой, она и другие космонавты видели, как снаряды летят на Донбасс со стороны Украины

Депутат Госдумы и космонавт Елена Серова на пленарном заседании парламентской ассамблеи ОБСЕ заявила, что в 2014 году с борта Международной космической станции наблюдала обстрел Донбасса со стороны Украины. Она и другие космонавты, по словам Серовой, видели невооруженным глазом "вспышки, всполохи и молнии" на востоке Украины.

Возможно ли это?

Депутат Елена Серова заявила, что видела обстрел Донбасса из космоса

Коко Гауфф выбыла из Уимблдона

Определились четвертьфиналисты Уимблдона. 15-летняя американка Коко Гауфф, ставшая главной сенсацией первой недели турнира, выбыла из соревнования.

Кори "Коко" Гауфф, которая еще пару недель сдавала школьные тесты, потрясла болельщиков и спортивных комментаторов, выбив из турнира бывшую первую ракетку мира Винус Уильямс.

Но сейчас ей придется дожидаться следующих соревнований, Уимблдон она не покорила. Пока что.

"Инстаграм" против буллинга

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Социальная сеть "Инстаграм" вводит новые функции, позволяющие бороться с оскорблениями и издевательствами в интернете. Один из новых инструментов, работающий на основе искусственного интеллекта, способен распознавать неуместный или оскорбительный пост. В таком случае он предлагает автору сделать паузу и подумать, стоит ли публиковать этот комментарий.

Другая внедряемая функция позволяет ограничить возможность другим пользователям комментировать пост, не ставя их в известность. Их комментарии просто никто не будет видеть.

Поначалу новые инструменты будут "заточены" на работу с англоязычными пользователями, но "Инстаграм" планирует распространить новшество и на другие языки, сообщил Би-би-си гендиректор сервиса Адам Моссери.

Руководство "Инстаграма" было вынуждено принять дополнительные меры по борьбе с опасным контентом после череды скандалов. Самым громким из них стало самоубийство 14-летней британки Молли Рассел - отец погибшей возложил на соцсеть ответственность за неблаготворное влияние на его дочь.

Как боролись с "Новичком"

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Врачи скорой помощи спасли жизнь человека, отравленного нервнопаралитическим веществом "Новичок" в графстве Уилтшир, при помощи антидота, который до тех пор ни разу не применялся в Великобритании, пишет Guardian.

Газета также сообщает, что многие медики, контактировавшие с отравившимися "Новичком" в Солсбери и Эймсбери, позднее жаловались на здоровье.

Один из медиков, который помогал отравленным "Новичком" Сергею и Юлии Скрипалям, также помогал Чарли Роули, который был случайно отравлен "Новичком" четыре месяца спустя. Его подруга Дон Стерджесс скончалась. Медик заподозрил, что в случае с Роули было вновь применено нервнопаралитическое вещество, и оказался прав. Это спасло жизнь Роули.

Медики применили антидот, никогда раньше не применявшийся в Великобритании, хотя он у них был с начала 2000-х годов. Противоядием обзавелись из опасений, что "Аль-Каида" может применить химическое оружие.

Газета напоминает, что покушение на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей было первым случаем применения химического оружия в Европе со времен Второй мировой войны, напоминает Guardian.

Кто добрался до британского посла?

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В Великобритании начинается официальное расследование (пейволл) обстоятельств того, как депеши британского посла в Вашингтоне попали в руки журналистов Mail on Sunday. Нужно понять, не замешана ли в этой истории некая вражески настроенная держава, пишет Times.

В своей электронной переписке с Лондоном посол сэр Ким Дэррок называл администрацию Дональда Трампа неумелой, неуверенной в себе и некомпетентной.

Расследование попытается выяснить, не могли ли иностранные шпионы проникнуть в правительственные компьютерные системы.

Глава парламентского комитета по иностранным делам Том Тьюджентхат в интервью Times сказал, что те, кто слили эту переписку прессе, нанесли серьезный урон британскому правительству и народу.

Канцелярия премьер-министра заявляет, что пока не видела никаких признаков того, что переписка посла была перехвачена представителями какой-то другой страны.

Журналистка Mail on Sunday Изабел Оакшотт, которая опубликовала депеши британского посла, смеется над предположениями, что у нее могут быть контакты с российскими спецслужбами.

"Я рада сообщить, что у меня ровно ноль контактов с российскими спецслужбами", - написала она в "Твиттере".

Британские миллионы на борьбу с российской пропагандой

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант объявил, что британское правительство выделит 18 миллионов фунтов стерлингов (22,5 млн долларов) на борьбу с российской пропагандой в Восточной Европе, пишет Daily Telegraph.

Лондон намерен помогать независимым журналистам для того, чтобы противостоять кампаниям дезинформации, направленные на дестабилизацию этих стран.

Как пишет газета, деньги будут распределяться на Балканах и в странах, граничащих с Россией.

Россия, напоминает Daily Telegraph, уже несколько лет обвиняется в распространении фейковых новостей и попытках повлиять на исход выборов во многих странах.

Британия также будет финансировать работу журналистов в странах, где свобода прессы находится под угрозой, а также на тренировку чиновников, чтобы те могли распознать попытки распространения фейковых новостей или же организацию раскола в обществе.

В июне премьер-министр Тереза Мэй встретилась с российским президентом Владимиром Путиным и сказала ему, что Россия должна прекратить свою "безответственную и дестабилизирующюю деятельность" по всему миру, пишет издание.

Мэй в особенности отметила кибератаки и распространение фейковых новостей.

Томск завален мусором

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Жители Томска уже неделю жалуются на скопление мусора во дворах. В городе сменилась компания, которая вывозит отходы, и у нее не хватает контейнеров. Жители жалуются на вонь, антисанитарию и предлагают свозить мусор к зданию мэрии.

В Томске неделю продолжается мусорный коллапс. Во дворах города скапливаются пластиковые пакеты с бытовыми отходами, их не успевают вывозить.

В Томске стартовала мусорная реформа. И город завалило отходами

Зеленский предложил Путину переговоры в присутствии Трампа, Меркель и Макрона.

Что бы это значило? Смотрите здесь: